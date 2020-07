Il mercato italiano dei Non-Performing Loans è pronto a gestire la nuova ondata di crisi

Nonostante lo scoppio della pandemia, le principali banche italiane stanno proseguendo la loro strategia di deleveraging. Il 2020 dovrebbe registrare transazioni dai 30mld ai 35mld di euro considerando i deal completati ed annunciati.

Dal punto di vista regolamentare le autorità hanno adottato certi elementi di flessibilità , posticipando alcune importanti deadline e concedendo misure di capital relief temporaneo. È però prevedibile una crescente attenzione alla qualità del credito e un attento monitoraggio dell'evoluzione dell'asset quality e della solidità patrimoniale delle banche nei prossimi mesi

Queste sono alcune delle evidenze contenute nell'edizione di giugno 2020 del report PwC "Ready to Face the Crisis" sulle Non-Performing Exposure (NPE).

"Le banche e l'industria del servicing sono sicuramente più attrezzati oggi rispetto al passato per affrontare la crisi. L'impatto della pandemia sarà tuttavia rilevante: la stima dei nuovi inflow di NPE si attesta sui 60-100 miliardi di euro con decine di migliaia di imprese potenzialmente oggetto di ristrutturazione. Sarà , quindi, importante trovare soluzioni sistematiche per permettere a banche, investitori ed imprese di far ripartire l'economia nazionale", sostiene Pier Paolo Masenza, Financial Services Leader di PwC, alla luce del dibattito sui futuri impatti della pandemia sul mercato NPE.



Nonostante la pandemia non sia ancora terminata ci sono alcune certezze sul futuro a breve-medio termine del mondo del credito. Il peggioramento generale della qualità del credito e il conseguente incremento degli NPE, l'incertezza relativa all'impatto del lockdown sul GDP (Pil), la necessità per le istituzioni finanziarie di creare sistemi di valutazione del merito creditizio più rigorosi, in particolare per valutare se e quanto concedere nuovamente credito a soggetti in stato di difficoltà finanziaria sono sicuramente tra le conseguenze dell'attuale crisi.

Il sistema bancario italiano, dopo gli importanti risultati ottenuti negli scorsi anni, è ora posto di fronte alla fondamentale sfida rappresentata dal deterioramento della qualità del credito causata dal COVID-19.

"La nuova sfida che il mercato NPE si prepara ad affrontare sarà influenzata dagli impatti delle nuove misure d'emergenza adottate sia a livello nazionale che europeo e dalla loro efficacia nel sostenere le imprese. Ma quando queste misure cesseranno i propri effetti, il combinato disposto della diminuzione del volume d'affari a causa del lockdown e del conseguente deterioramento della posizione finanziaria netta di molte imprese, porterà alla necessaria ridefinizione dei rapporti e alla riclassificazione di una parte dei crediti a UtP. Le banche dovranno essere pronte a gestire meglio questo fenomeno per contribuire al sostegno delle imprese meritevoli", afferma Gabriele Guggiola, Regulatory Deals Leader di PwC, in merito alle misure straordinarie adottate per fronteggiare gli impatti del COVID-19.



Oltre a istituire una moratoria sui crediti al fine di "congelare" i portafogli in bonis ed evitare nuovi inflow di NPE nel brevissimo termine, gli interventi del Governo danno tra l'altro la possibilità alle banche di usufruire, a determinate condizioni, di un credito di imposta su operazioni di cessione di NPE al fine di incentivare nuove cessioni.

In conclusione, l'esplosione della pandemia del COVID-19 avrà un notevole impatto, anche se ancora non quantificabile in maniera puntuale, sul mercato NPE. Questo non sarà più focalizzato sulla gestione degli stock e non potrà più essere considerato un "grande run-off". L'"Industria" degli NPE sarà invece protagonista nella gestione dei nuovi flussi e nel supportare laddove possibile il tessuto economico.

PwC stima che il sistema finanziario si sia rafforzato negli ultimi anni e sia, complessivamente, più preparato per gestire questa nuova ondata di NPE.