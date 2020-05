CFO: l'impatto della pandemia sul fatturato durerà fino all'autunno

Secondo Riccardo Raffo, Partner di Deloitte e CFO Program Leader, "ora che la maggior parte delle economie europee si appresta ad allentare le misure di lockdown decretate per contenere la pandemia di COVID-19, più che un netto rimbalzo delle attività produttive ci aspettiamo una graduale ripresa dell'economia, in particolare tra fine 2020 e primo semestre 2021. Una crescita di lungo periodo che auspichiamo sostenibile e inclusiva".

Peggiorano le prospettive per investimenti e occupazione

La recessione sta portando le aziende europee a rivedere i piani di investimento e assunzione: infatti, il 41% dei CFO prevede di ridurre le proprie spese in conto capitale nei prossimi 12 mesi, mentre il 38% degli intervistati ipotizza una diminuzione del numero dei dipendenti, contro il 21% che ne prevede un aumento.

Le principali azioni dei CFO per rispondere alla crisi



Come emerso dalla European CFO Survey di Deloitte, per favorire la ripresa economica nel breve termine, le aziende si stanno concentrando principalmente su misure chiave riguardanti liquidità , nuove modalità di lavoro e piani di comunicazione:

- Il 74% dei CFO sta tagliando i costi per rispondere alla crisi;

- Il 66% dei direttori finanziari sta dando priorità all'istituzione di nuove modalità di lavoro, come smartworking e telelavoro, per tutelare la salute della forza lavoro e garantire la continuità del business;

- Il 35% degli intervistati ritiene essenziale l'elaborazione di piani di comunicazione efficaci per mantenere la fiducia degli stakeholder.

