La parità di genere è anche un'opportunità di business

Istituzioni globali e nazionali da tempo puntano l'occhio su questa situazione di disequilibrio, tanto che alla parità di genere è dedicato un obiettivo specifico delle Nazioni Unite. Anche le organizzazioni pubbliche e private devono fare la loro parte, per superare gli ultimi ostacoli rimasti al raggiungimento di questo obiettivo.

Devono parlare i fatti. Le possibilità di accesso e di carriera devono essere uguali per tutti, senza distinzione di genere - né di altro tipo. Il genio e le capacità sono in ognuno di noi, limitare il contributo che le persone possono dare a causa di uno stereotipo o di una abitudine consolidata non è solo sbagliato come approccio, è anche prova di cattivo management.

La parità di genere deve essere un obiettivo da perseguire a ogni livello, a cominciare dalla formazione in azienda. Fa parte del bagaglio del vero leader la capacità di individuare il talento e farlo emergere, con i modi e gli strumenti adeguati. E non c'è dubbio che la diversità rappresenti un punto di forza per ogni organizzazione, perché la rende più flessibile e aperta, a rispecchiare un mondo esterno che è sempre più vario, lo stesso mondo a cui ognuno di noi si rivolge per offrire prodotti e servizi.



In questo senso, la parità di genere, come ogni forma di inclusione, non è solo un obiettivo di uguaglianza sociale, ma è anche un obiettivo di business, e come tale va perseguito dall'intera organizzazione aziendale, a cominciare dal top management.

Marco Fanizzi, VP EMEA, Commvault

