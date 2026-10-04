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07/10/2026

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Smart Product: trasformare un prodotto connesso in leva di valore continuo per il business

Scandelli (Cefriel): la progettazione di un SP deve essere intesa come una vera e propria strategia progettuale, industriale e di business, capace di trasformare il prodotto in un sistema di valore continuo per l'azienda

Cefriel pubblica un nuovo Instant Paper intitolato "Come progettare uno Smart-Product che genera valore nel tempo". Il documento, a cura di NadiaScandelli, Business Line Manager SmartProduct & Industrial Solutions, illustra come la trasformazione del prodotto in un sistema di valore continuo sia ormai una priorità per le aziende.
Il paper parte dal principio che un SmartProduct non è soltanto un oggetto connesso, ma un ecosistema capace di trasformare dati in azioni, decisioni e servizi dopo la vendita. "La progettazione di uno SmartProduct deve essere intesa come una vera strategia progettuale, industriale e di business, capace di trasformare il prodotto in un sistema di valore continuo per l'azienda", commenta Scandelli.

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Secondo il documento, il valore nasce dall'integrazione di più discipline: design, ingegneria, intelligenza artificiale, cybersecurity e normativa. Il modello di Cefriel prevede un framework che copre l'intero ciclo di vita: analisi dei bisogni degli utenti, definizione della visione di prodotto, sviluppo delle tecnologie abilitanti, raccolta e valorizzazione dei dati, creazione di servizi digitali e gestione della conformità.
L'esperienza maturata in settori come Food?&?Beverage, manufacturing, medtech, retail, smart living e smart mobility permette a Cefriel di affiancare le imprese dalla strategia all'industrializzazione. Il centro di innovazione digitale, attivo da oltre vent'anni, combina competenze di industrial design, design engineering, human-centered design, elettronica, firmware, piattaforme IoT, cloud e intelligenza artificiale, garantendo soluzioni sicure, scalabili e pronte per il mercato.

Il documento sottolinea che introdurre tecnologia non basta; è fondamentale valutare l'impatto concreto sul valore post-vendita. Un prodotto che resta statico rischia di perdere rilevanza, mentre un SmartProduct introduce una discontinuità significativa offrendo un sistema integrato di prodotto fisico, intelligenza, dati e servizi.


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