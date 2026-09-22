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23/09/2026

marketing

Netcomm e Trustpilot uniscono forze per rafforzare fiducia nell'eCommerce

Besio (Trustpilot): la partnership combina il Sigillo di qualità con le recensioni autentiche per rendere gli acquisti online più sicuri

Netcomm, il consorzio di riferimento per lo sviluppo del commercio digitale in Italia, ha avviato una collaborazione con Trustpilot, la piattaforma globale di feedback dei consumatori. L'accordo punta a migliorare la trasparenza e la sicurezza del percorso d'acquisto digitale, offrendo strumenti complementari per aziende e utenti.
Il Sigillo Netcomm è riconosciuto come garanzia di qualità, serietà e affidabilità nel settore dell'e-Commerce. Identifica i siti che rispettano le normative e le migliori pratiche, assicurando un'esperienza d'acquisto conforme e sicura. Oltre 12milioni di consumatori lo riconoscono, conferendo al marchio un alto livello di credibilità.

Una recente indagine commissionata da Netcomm a Human Highway mostra che il 76,7% degli intervistati ritiene la presenza del Sigillo Netcomm un fattore che aumenta la propensione all'acquisto, confermando il ruolo di simbolo di fiducia nel mercato digitale.
I dati della ricerca NetRetail 2025 evidenziano che il 50% dei clienti online considera le recensioni tra i principali touchpoint esterni per decidere un acquisto, mentre più della metà attribuisce grande importanza a certificazioni, recensioni o sigilli di qualità per valutare l'affidabilità di un sito.
In questo contesto, la sinergia con Trustpilot risponde alla necessità di una cultura digitale basata sulla trasparenza. Il Sigillo Netcomm certifica la conformità legale, operativa e di tutela del consumatore, mentre Trustpilot arricchisce l'ecosistema con le esperienze reali degli utenti attraverso le recensioni.

"La fiducia è il pilastro dello sviluppo sostenibile dell'e-Commerce italiano. Ogni giorno le imprese e i consumatori devono confrontarsi con un mercato digitale in rapida evoluzione, dove la trasparenza e la sicurezza sono elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Con questa partnership mettiamo a disposizione degli operatori strumenti complementari e indipendenti: da un lato il Sigillo Netcomm, che garantisce la conformità normativa e la qualità dei siti e-commerce, dall'altro le recensioni autentiche dei consumatori di Trustpilot, che offrono un riscontro diretto sull'esperienza di acquisto. Insieme, questi mezzi aiutano le aziende a distinguersi sul mercato e i consumatori a fare scelte più consapevoli, rafforzando la fiducia complessiva nell'economia digitale italiana", commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.

"Nel panorama digitale odierno, la trasparenza non è più un'opzione, ma il prerequisito fondamentale per costruire qualsiasi relazione di valore tra brand e consumatori. Siamo entusiasti di questa collaborazione con Netcomm, che unisce la solidità della loro certificazione al potere della nostra piattaforma di recensioni aperte. Questa partnership rappresenta un passo importante per supportare il tessuto imprenditoriale italiano, offrendo alle aziende l'opportunità di valorizzare la fiducia conquistata presso i propri clienti e di consolidare la propria reputazione digitale, e garantendo al contempo agli utenti gli strumenti necessari per fare acquisti online in modo sicuro, informato e pienamente consapevole", ha dichiarato Nicoletta Besio, General Manager South Europe di Trustpilot.

La combinazione di Sigillo Netcomm e recensioni Trustpilot fornisce al consumatore garanzie a 360gradi: dal rispetto delle normative, alla qualità del sito, fino al feedback diretto sull'esperienza di acquisto. Mantenendo l'autonomia di ciascun servizio, la partnership valorizza la complementarità, contribuendo a costruire un'economia digitale più equa, affidabile e sostenibile. L'obiettivo comune è mettere il consumatore al centro, sostenendo al contempo la crescita e la reputazione delle imprese italiane.


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