Claude sfruttato per malware, sorveglianza e truffe: il dossier di Anthropic | BusinessCommunity.it
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23/09/2026

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Claude sfruttato per malware, sorveglianza e truffe: il dossier di Anthropic

Il report di (Anthropic) svela abuso globale di Claude da parte di gruppi di spionaggio, governi e imprese

Anthropic ha pubblicato il più esteso rapporto di sicurezza mai diffuso dall'azienda, evidenziando otto mesi di indagini volte a individuare e bloccare usi impropri del modello generativo Claude. Il documento riporta la chiusura di tutte le campagne identificate, che coinvolgono attori statali, gruppi criminali e grandi corporazioni.
Il caso più eclatante riguarda un'organizzazione di spionaggio russa che ha impiegato Claude per riscrivere continuamente il proprio malware, rendendolo invisibile ai sistemi di difesa. Quando un software di sicurezza intercettava una versione malevola, il modello rigenerava il codice finché non eludeva i controlli. Le vittime erano più di 20 entità, prevalentemente agenzie governative ucraine e fornitori di droni.

In Mali, un consulente ha utilizzato Claude come unico team di ingegneri per creare una piattaforma di sorveglianza a supporto dell'intelligence statale. Il sistema monitora circa 25milioni di schede telefoniche e opera su hardware controllato dal cliente; la semplice chiusura dell'account non ha interrotto il servizio.
Dal continente asiatico, un studio con sede in Cina ha lanciato oltre 20 applicazioni di incontri, inserendo in esse 4700 personaggi artificiali. Questi bot hanno scambiato messaggi con 25000 utenti reali, generando 2,36milioni di conversazioni in due settimane. Quando un utente richiedeva una videochiamata, veniva coinvolto un operatore umano per mantenere l'illusione di interazione reale.

Il rapporto segnala inoltre sei programmi missilistici, tra cui una cellula attiva nello Yemen che ha tentato di sviluppare un razzo guidato e un missile balistico. Dopo un test fallito, gli sviluppatori sono tornati a Claude per analizzare le cause dell'insuccesso.
Nel settore industriale, Alibaba avrebbe realizzato 151milioni di scambi tramite 3500 account falsi per addestrare il modello Qwen. Parallelamente, le start-up DeepSeek e Moonshot hanno dirottato silenziosamente le richieste dei propri utenti verso Claude, con la conseguente esposizione di credenziali valide di un database governativo russo nei log di Anthropic.


Il documento evidenzia come la concorrenza nell'AI generativa, rappresentata da DeepSeek, stia crescendo senza regole condivise, alimentando un mercato sempre più aggressivo e privo di controlli.
Insomma, uno scenario preoccupante, soprattutto se consideriamo che l'intelligenza artificiale è il segmento che sta raccogliendo la stragrande maggioranza degli investimenti e dei risparmi in tutto il mondo.

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