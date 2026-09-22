23/09/2026 digital

AI diventa arma e bersaglio: il nuovo panorama delle minacce nel 2026

Meyers (CrowdStrike): l'AI è ora strumento, bersaglio e moltiplicatore di forza per gli attaccanti

CrowdStrike ha pubblicato il Threat Hunting Report 2026, evidenziando che l'AI è ormai parte integrante delle operazioni degli avversari. I gruppi di matrice cinese hanno sfruttato vulnerabilità critiche entro 24 ore dalla diffusione di proof-of-concept (PoC), mentre gli attori riconducibili alla Corea del Nord hanno compromesso 131 pacchetti in framework AI considerati affidabili. L'AI funge contemporaneamente da strumento operativo, obiettivo di alto valore e moltiplicatore di forza per i cyber-criminali.

Le aziende stanno integrando l'AI nei propri processi, ma gli aggressori sfruttano le stesse infrastrutture per attacchi più rapidi, scalabili e mirati. Le attività di eCrime si sono spostate verso il cloud, dove i furti di credenziali, il cryptomining e l'abuso di modelli LLM aumentano la superficie di attacco.



I dati principali del report, basati sull'intelligence raccolta da threat hunter e analisti di CrowdStrike, includono:



- L'AI è usata per generare payload e comandi shell, sfruttare infrastrutture AI e abusare di modelli LLM aziendali. In una campagna sono state inviate quasi 200.000 richieste a modelli AI in soli due minuti.

- Le segnalazioni di rilevamento attivate da agenti AI sono cresciute 2,5 volte rispetto a quelle generate da attività umane, secondo Falcon® OverWatch?.

- Il gruppo STARDUST CHOLLIMA, legato alla Corea del Nord, ha introdotto un pacchetto npm malevolo in 131 framework AI ritenuti affidabili; il 87% delle minacce nei repository software nella prima metà del 2026 riguarda pacchetti npm malevoli.



- L'attore ALTERED SPIDER ha compromesso oltre 300 dipendenze software in un solo giorno, rubando credenziali per spostarsi verso ambienti cloud.

- Il 88% dei tentativi di sfruttamento di vulnerabilità con PoC si è verificato entro 48 ore dalla pubblicazione; i gruppi cinesi VAULT PANDA e GENESIS PANDA hanno lanciato attacchi mirati entro 24 ore.

Le intrusioni tramite vishing sono raddoppiate nel primo semestre 2026, mentre i gruppi CORDIAL SPIDER e SNARKY SPIDER hanno sfruttato applicazioni SaaS con sistemi di Single Sign-On (SSO) per esfiltrare dati. In un caso, SNARKY SPIDER è passato dalla compromissione dell'account al furto di dati in meno di cinque minuti. I tentativi mensili di device code phishing sono aumentati di 15 volte nella prima metà del 2026, confermando l'abuso crescente dei flussi di autenticazione considerati affidabili.







"L'AI è ormai parte integrante delle moderne operazioni degli avversari. Sta trasformando il modo in cui gli attacchi vengono pianificati, eseguiti e scalati, ampliando al contempo la superficie di attacco che le aziende devono proteggere" - ha dichiarato Adam Meyers, Head of Counter Adversary Operations di CrowdStrike -. Le aziende che avranno successo saranno quelle in grado di proteggere l'AI con la stessa determinazione con cui la adottano, utilizzandola proprio per difendersi alla stessa velocità degli avversari".

