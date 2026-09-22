23/09/2026 marketing

Ad agosto in Italia crescono i BNPL e prestiti personali su base annua

Capone (Experian): le richieste di credito diminuiscono su mese a causa delle vacanze ma il calo è più contenuto rispetto al 2025

Agosto 2026 registra un calo delle richieste di credito su tutti i prodotti rispetto a luglio, un andamento previsto per un mese tipicamente dedicato alle vacanze. Il confronto anno su anno, invece, mostra segnali divergenti: BNPL cresce del +22,2%, i prestiti personali del +19,6%, mentre mutui e prestiti finalizzati avanzano rispettivamente del +3,3% e +2%. I principali motivi di finanziamento - auto nuova, auto usata e telefonia - subiscono contrazioni su base annua.

Il calo mensile di agosto 2026 è meno marcato rispetto allo stesso periodo del 2025. I prestiti personali hanno registrato un decremento del -21,8% contro il -30,4% dell'anno precedente; i prestiti finalizzati sono scesi del -28,9% rispetto al -33,9% del 2025; il canale digitale ha subito una diminuzione del -13,7%, rispetto al -18% del 2025. Mutui e BNPL mostrano variazioni mensili quasi identiche a quelle del 2025, con rispettivi cali del -37,1% e -18%.



"Ad agosto le richieste di credito scendono: è fisiologico, si tratta di un mese dedicato alle vacanze, in cui le persone riducono gli acquisti. Se però leggiamo il confronto con lo stesso mese del 2025, emergono tendenze chiare: BNPL e prestiti personali crescono a doppia cifra, mentre i finanziamenti legati a decisioni di acquisto più impegnative sono in contrazione. Anche l'entità del calo mensile è inferiore rispetto ad agosto dello scorso anno, in particolare per i prestiti personali e finalizzati: un segnale che il mercato si è mosso di più rispetto a un anno fa, anche in piena estate. La Gen Z si conferma il segmento con la crescita più intensa su tutti i prodotti, dai prestiti personali ai mutui: un segnale che vale la pena monitorare con attenzione nei prossimi mesi", ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.



Il BNPL avanza del +22,2% su base annua, con crescita uniforme in tutte le regioni. La fascia generazionale più dinamica è la Gen Z (18-30 anni), che registra un +33,6%; anche i Baby Boomer (59-78 anni) aumentano del +12,4%, seguiti dalla Gen X (46-58 anni) (+18%) e dai Millennial (31-45 anni) (+18,9%). L'importo medio richiesto è di 196 euro, in rialzo dell'8,2% rispetto ad agosto 2025.



I prestiti personali crescono del +19,6% su base annua, in modo omogeneo su tutto il territorio. L'importo medio è di 7.607 euro, in calo del -18,3% rispetto al 2025, indice di una platea di richiedenti più ampia ma con esigenze di credito più contenute. La crescita è trainata dalla Gen Z (+34%) e dai Millennial (+24,9%), con un contributo significativo della Gen X (+19,5%).

I prestiti finalizzati mostrano un +2% su base annua, ma con forti differenze regionali. Il Sud registra un +10,2%, mentre Nord Ovest, Nord Est e Centro registrano rispettivi -6,8%, -2,3% e -2,8%. La crescita generazionale è concentrata nella Gen Z (+17,9%) e nei Millennial (+6,1%). L'importo medio richiesto è di 1.625 euro, in aumento del +21,6% rispetto ad agosto 2025. Le categorie di finanziamento con maggiore peso sul mix evidenziano contrazioni annue:



- telefoni cellulari (35% del totale) -8%



- auto nuova (20%) -2%



- auto usata (18%) -8%



- elettrodomestici (9,5%) +2,7%



- ristrutturazione (0,3%) +33,8%



In controtendenza, gli elettrodomestici, la ristrutturazione, gli articoli da campeggio e giardinaggio, gli accessori auto e i corsi mostrano aumenti di volume. La categoria computer/televisori (1,9% del mix) registra un calo del -12,5% su base annua, ma registra comunque una crescita mensile del +7,4%, probabilmente per effetto delle promozioni estive.







Il canale digitale e le carte revolving registrano un leggero decremento su base annua (-0,4% per entrambi). La crescita del canale digitale è confinata al Nord Ovest (+2,8%), con contrazioni nelle altre aree. La Gen Z è l'unica generazione in crescita su entrambi i prodotti: +14,6% per il canale digitale e +9% per le carte revolving.

Un dato di rilievo riguarda i richiedenti nati all'estero, che mostrano un trend positivo su base annua sia per il canale digitale (+6,4%) sia per le carte revolving (+2,8%), a fronte di leggere contrazioni tra i richiedenti di origine italiana.

