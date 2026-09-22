23/09/2026 leisure

Saisei, la nuova sfida enologica delle sorelle Mascarello nelle Langhe - Vinicitor sapiens

Elena ed Elisa Mascarello: l'innovazione generazionale di Saisei punta su Chardonnay e Pinot Nero di alta qualità

Oggi raccontiamo la storia di due sorelle, Elena, laureata in economia ed Elisa, avvocata, discendenti di una storica famiglia di viticoltori delle Langhe, che decidono di intraprendere un nuovo corso. Siamo a Neive nella provincia di Cuneo, parte della splendida regione collinare delle Langhe. Il paese è situato a pochissimi chilometri da Alba, altra località di grande prestigio. È qui che nel 2020 nasce la pazza idea, potremmo dire, ma come tutte le iniziative che vanno contro corrente, destinate ad andare molto lontano. Soddisfatte di quanto fino ad allora ottenuto, le due sorelle portano i genitori, Paola e Paolo, a conoscenza del loro progetto. Dare vita a un nuovo corso, focalizzandosi su due vitigni lo Chardonnay e il Pinot Nero, e farne una primizia. Sostenute dai genitori si parte nel 2021.



Nasce così Saisei che, a partire dalla parola giapponese che significa rinascita o rigenerazione, vuole simboleggiare il nuovo percorso generazionale della cantina e la volontà di dare un'impronta fresca, giovanile e prettamente femminile alla tradizione locale. Ma non solo, possiamo dire anche una scelta di vita. "Oggi coltiviamo 2 ettari a Chardonnay e il Pinot Nero. La filosofia di Saisei punta su una forte identità territoriale, una comunicazione moderna e l'utilizzo sia del Metodo Classico per le bollicine sia di tecniche raffinate (come il grappolo intero) per i vini fermi", ci racconta Elena. La sua voce trasmette la gioia con cui credono al progetto. "Complessivamente produciamo 11mila bottiglie, e la nostra intenzione e di non accrescere la quantità. Vogliamo la massima qualità e, soprattutto, la riconoscibilità del nostro prodotto", aggiunge Elena.



Sono 5 le etichette proposte, a iniziare dall'Alta Langa DOCG Pas Dosé e Alta Langa DOCG Rosé Pas Dosé: spumanti Metodo Classico che seguono il severo disciplinare della denominazione piemontese, caratterizzati da freschezza, struttura e assenza di dosaggio. Poi Langhe DOC Pinot Nero, un rosso fermo vinificato secondo l'antica tecnica del grappolo intero (includendo una parte di acino intero), che dona al vino una complessità aromatica sorprendente, agilità e un sorso vibrante. Infine i due bianchi Chardonnay e Blanc de Blancs, vini fermi e spumanti focalizzati sulla purezza e sulla freschezza del vitigno.







Poche etichette ma molto buone. Ma la cura con la quale sono state pensate e realizzare le etichette merita una menzione speciale. "Sono tutte realizzate con una carta speciale, che anche al tatto trasmette sensazioni nuove. I disegni si richiamano a piante come il ciliegio, proposta da angolazioni differenti e il bonsai. Le etichette e le immagini sono nate da una riflessione di Elisa e sono state sviluppate da una agenzia di Alba", ricorda Elena.

Insomma, una storia e prodotti che meritano di essere conosciuti. "I nostri prodotti sono disponibili direttamente presso di noi e si trovano in un selezionato numero di enoteche e ristoranti del Piemonte, della Liguria e su Milano. Partecipiamo inoltre a Fiere e degustazioni (la prossima è il 14-16 novembre a Piacenza, n.d.r.), in questo sostenuti dal prezioso lavoro di Erika Nano e Riadi Piacentini, fondatore di Wineppy, progetto che unisce la passione per il vino al mondo digitale e legale, cui devo il piacere di questa nuova conoscenza", prosegue Elena.

Guardando al futuro, idee chiare: consolidamento, capillare attività di conoscenza del prodotto e attrazione di clienti che, prima ancora del vino, buonissimo, sposino l'idea che Elena ed Elisa portano avanti.

Federico Unnia

Aures Stategie di comunicazione











