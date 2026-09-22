Microimprese italiane, Bankitalia svela il vero divario e non è di genere - Punto e a capo - @gigibeltrame

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23/09/2026

leisure

Gigi Beltrame

Microimprese italiane, Bankitalia svela il vero divario e non è di genere

Banca d'Italia (Bankitalia): punteggio medio 74/100 su 5.000 microimprese, cresce l'uso del digitale

Un'indagine di Banca d'Italia condotta su un campione di 5.000 microimprese italiane mette in luce un legame diretto tra competenza finanziaria e capacità di gestire i rischi aziendali. Le imprese che dimostrano una maggiore comprensione dei concetti economici di base risultano più efficaci nella gestione dei rischi e più propense ad adottare strumenti tecnologici avanzati. Il dato emerge in modo netto: nell'84% dei casi analizzati, chi possiede solide competenze finanziarie riesce a governare meglio le incertezze del mercato.
Il punteggio medio registrato dallo studio si attesta a 74 punti su 100, in miglioramento rispetto alla rilevazione del 2021. La crescita è attribuibile soprattutto a comportamenti aziendali più prudenti e strutturati, anche se permangono lacune significative nella comprensione dei concetti finanziari fondamentali. Le imprese, insomma, agiscono meglio di quanto non comprendano teoricamente i meccanismi economici che governano le loro scelte.

Uno degli aspetti più sorprendenti della ricerca riguarda l'assenza di un divario di genere nell'alfabetizzazione finanziaria delle microimprese. A fare la differenza non è chi guida l'azienda, ma la dimensione dell'attività stessa. Le imprese con fatturati più elevati e quelle orientate all'export mostrano infatti una progressione più rapida sia nell'adozione di strumenti digitali sia nella gestione finanziaria complessiva.
Lo studio evidenzia una correlazione stretta tra due fenomeni apparentemente distinti: l'alfabetizzazione comportamentale, ovvero la capacità di adottare pratiche finanziarie corrette, e l'utilizzo di strumenti digitali. I due elementi si rafforzano reciprocamente, creando un circolo virtuoso che si estende anche alle strategie di contrasto al rischio climatico. Le imprese più competenti finanziariamente e digitalmente risultano infatti più attive nel sottoscrivere polizze assicurative dedicate e nel pianificare trasferimenti produttivi come misura preventiva contro gli effetti del cambiamento climatico.

I dati raccolti da Banca d'Italia confermano che la digitalizzazione non rappresenta più una semplice tendenza di mercato, ma una condizione necessaria per la sopravvivenza delle microimprese. Le aziende che non riescono ad adeguarsi ai nuovi strumenti tecnologici rischiano di essere progressivamente escluse dalla competizione, sia sul mercato interno sia su quello internazionale

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