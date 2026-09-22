23/09/2026 fare

Logistica: 4 professioni chiave che cambiano il settore

Cavagliano (Hunters Group): competenze tecnologiche, capacità analitiche e visione strategica, AI, sostenibilità, automazione e resilienza stanno ridefinendo le priorità delle aziende

La logistica italiana contribuisce al 9% del PIL e impiega più di 1,4 milioni di persone lungo tutta la filiera. L'intelligenza artificiale, l'automazione e le normative sulla sostenibilità stanno accelerando la domanda di competenze avanzate. Secondo le ultime stime, oltre il 50% delle imprese del comparto prevede di aumentare gli investimenti in tecnologie digitali e AI, mentre un'azienda su due ha già avviato progetti di IA nella supply chain.

Le imprese cercano profili che uniscano capacità operative, analitiche, gestione dei dati e visione strategica. Dall'Osservatorio di Hunters Group, emergono quattro ruoli destinati a diventare centrali nei prossimi anni:



- AI logistics strategist: evoluzione della pianificazione logistica tradizionale, integra supply chain management, analisi dei dati e IA. Supervisiona algoritmi predittivi in ERP e WMS, controlla la qualità dei dati e sviluppa modelli di demand forecasting che includono variabili esterne come consumi, clima e geopolitica. Collabora con data scientist e team di automazione per ridurre errori di pianificazione, stockout e overstock. La carriera parte da team di trasformazione digitale e progredisce verso la definizione della strategia tecnologica aziendale.



- Sustainability & circular economy manager: guida le iniziative per ridurre l'impatto ambientale della supply chain, coordina logistica inversa, transizione energetica e green last-mile. Progetta processi di recupero e ricondizionamento dei prodotti resi, gestisce packaging riutilizzabile e monitora le emissioni Scope 3 per adeguarsi alle normative ESG europee. Il percorso professionale evolve da audit interno a responsabilità strategiche su ESG e transizione energetica, influenzando il posizionamento del brand e gli indicatori richiesti da investitori.

- Supervisor di flotte autonome e droni: gestisce robot mobili, rover e droni all'interno di hub logistici e per l'ultimo miglio. Monitora da remoto le flotte tramite control room, analizza i dati di telemetria per prevenire anomalie e interviene in caso di malfunzionamenti. Richiede competenze tecniche, conoscenza delle normative sulla mobilità autonoma e capacità di ottimizzare sistemi di ricarica e pianificazione delle flotte. La forte crescita degli investimenti in robotica rende questo ruolo tra i più richiesti nei centri di distribuzione ad alta automazione.



- Supply chain resilient analyst: identifica vulnerabilità e sviluppa strategie di continuità operativa. Usa digital twin e simulazioni avanzate per stress testare la catena di approvvigionamento, valutando impatti di chiusure portuali, indisponibilità di fornitori strategici o variazioni di mercato. Coordina iniziative di multi-sourcing, nearshoring e diversificazione delle rotte logistiche. I profili junior si concentrano su KPI e analisi di rischio, mentre quelli senior supportano il top management nelle decisioni di continuità e gestione delle crisi.

"L'evoluzione delle professionalità nella logistica - spiega Federica Cavagliano, senior manager technical division di Hunters Group - evidenzia una crescente integrazione tra competenze tecnologiche, capacità analitiche e visione strategica. AI, sostenibilità, automazione e resilienza stanno ridefinendo le priorità delle aziende e, di conseguenza, anche le caratteristiche dei talenti ricercati. Resta aperto il tema della rappresentanza femminile nel settore, oggi ferma al 23%. Per le posizioni di maggiore seniority richieste dalla logistica, come gli ingegneri industriali e i profili tecnico-ingegneristici, le imprese esprimono infatti una preferenza prevalentemente orientata verso candidati uomini, pari all'89,6%. Tuttavia, la crescente centralità delle competenze trasversali, della gestione tecnologica e delle capacità analitiche sta favorendo un graduale ampliamento della presenza femminile anche nelle funzioni più strategiche, aprendo nuove prospettive per un mercato del lavoro più equilibrato e multidisciplinare".



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