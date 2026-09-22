23/09/2026 fare

IT'S ALL ENERGY & UTILITY 2026: la conferenza chiave per digitalizzare il settore

Organizzata da BRAINZ la conferenza del 13 ottobre 2026 riunisce i leader dell'energia per accelerare la digital transformation

L'evento IT'S ALL ENERGY & UTILITY 2026, promosso da BRAINZ, si terrà martedì 13 ottobre 2026 presso l'NH Milano Congress Centre di Assago. L'incontro è pensato per manager, executive e professionisti del settore energia, gas, acqua e multiutility, offrendo aggiornamenti su innovazione, networking e opportunità di business.

Il programma prevede tavole rotonde con manager di aziende leader, casi di successo, interventi specialistici e un'area espositiva dove provider tecnologici e partner presentano soluzioni avanzate.

Tra i temi principali, l'evento affronterà:



- Digital Transformation e Intelligenza Artificiale.



- Cloud, Data Analytics e Cyber Security.

- Smart Metering e Smart Grid.

- CRM, Customer Experience e Marketing.

- Billing e Processi Operativi.

Altri argomenti includono sistemi di pagamento, innovazione finanziaria, credit management, automazione, IoT e nuove tecnologie per le utility.

Il format favorisce il confronto diretto tra domanda e offerta di innovazione: i partecipanti potranno ascoltare esperienze concrete, strategie adottate e progetti già in fase di implementazione, oltre a incontrare espositori per avviare collaborazioni.



Il target sono i decision maker del settore: CEO, General Manager, CIO, CTO, CISO, Innovation Manager, Marketing Director, Chief Digital Officer, responsabili di Billing, Metering, Finance, sistemi di pagamento e Credit Manager.

Secondo l'organizzatore, "l'innovazione nel settore Energy & Utility non riguarda esclusivamente l'introduzione di nuove tecnologie, ma la capacità di costruire modelli di business più efficienti, sostenibili e orientati al cliente", ha dichiarato BRAINZ.

Per il programma completo, l'elenco dei relatori e le modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento all'indirizzo https://itsall-energyutility.com/



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