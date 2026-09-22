Attici: nel 2025 crescita di grandi metrature e classi energetiche AB | BusinessCommunity.it
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23/09/2026

economia

Attici: nel 2025 crescita di grandi metrature e classi energetiche AB

Tecnocasa: gli attici sono lo 0,6% delle vendite e si acquistano soprattutto come abitazione principale (83,2%)

L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, in collaborazione con le agenzie affiliate Tecnorete, ha esaminato le compravendite di attici nel 2025. La tipologia rimane marginale, rappresentando solo lo 0,6% del totale delle transazioni, quota stabile negli ultimi anni e mai superiore all'1%.
Le metrature più richieste sono quelle comprese tra 101 e 150mq, che costituiscono il 36,7% delle operazioni, seguite da quelle tra 51 e 100mq con il 34,9%. I attici superiori a 200mq hanno registrato un aumento significativo, passando dal 6,9% al 9,8% delle vendite.
- 101-150mq: 36,7% delle compravendite.

- 51-100mq: 34,9% delle compravendite.
- >200mq: 9,8% delle compravendite.
- 0-50mq: quota residua.
- 151-200mq: restante percentuale.
Per quanto riguarda la classe energetica, il 24,2% degli attici venduti rientra nelle categorie A e B, mentre il 22,1% appartiene alle classi intermedie C-D-E. Queste quote sono in crescita rispetto al 2024, quando le classi A-B erano al 17,5% e le classi intermedie al 20%. Di conseguenza, la quota di attici con classe energetica bassa è scesa dal 62,5% al 53,7%.
L'uso principale dell'immobile resta la prima casa, con l'83,2% degli acquisti destinati a questo scopo. Gli acquisti per investimento sono saliti al 10,1% (dal 8,1% dell'anno precedente) e quelli per casa vacanza al 6,7% (dal 5,6%).

Gli acquirenti più frequenti hanno un'età compresa tra 35 e 54 anni (46,9%), seguiti da quelli tra 18 e 34 anni (20,7%) e tra 55 e 64 anni (19,6%). Le famiglie realizzano il 67,7% delle transazioni, ma la quota di single è cresciuta dal 25,6% al 32,3%.
- Prima casa: 83,2% delle vendite.
- Investimento: 10,1% delle vendite.
- Casa vacanza: 6,7% delle vendite.
- Acquirenti 35-54anni: 46,9% delle vendite.
- Acquirenti 18-34anni: 20,7% delle vendite.
Nel 56,7% dei casi l'acquisto dell'attico avviene senza l'ausilio di un mutuo, percentuale in crescita rispetto al 2024 quando si fermava al 49%. Gli acquisti con mutuo si attestano al 43,3%.


Per quanto riguarda la cittadinanza degli acquirenti di attici, l'analisi dell'Ufficio Studi ha messo in evidenza che nel 94,4% dei casi ad acquistare sono persone residenti in Italia, mentre nel 5,6% dei casi gli acquirenti sono stranieri, percentuale quest'ultima sostanzialmente stabile rispetto al 5,3% dell'anno precedente.

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