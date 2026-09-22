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23/09/2026

sport

Come la Formula 1 spinge l'innovazione tecnologica nel business globale

Rodini (Lenovo): la partnership con la Formula 1 converte i data center in laboratori di test rapidi

Le competizioni di Formula 1 richiedono una velocità di calcolo, un'affidabilità e una flessibilità che superano di gran lunga le esigenze della maggior parte delle imprese. Lara Rodini, Global Sponsorship e Activation Director di Lenovo, e Claire Sparks, Head of Digital Initiatives della Formula 1, mostrano come questi standard si traducano in vantaggi concreti per i manager che vogliono accelerare la trasformazione digitale.
Il feedback continuo diventa norma aziendale

Nel mondo corporate le sponsorizzazioni sportive sono spesso viste solo come vetrine. Invece, la collaborazione quinquennale tra Lenovo e la Formula 1 si basa su un "feedback loop" quotidiano. "Dall'inizio della relazione con la Formula 1 le cose sono cambiate in modo determinante - Lara Rodini, Global Sponsorship e Activation Director di Lenovo -". I prodotti, le soluzioni e le infrastrutture vengono testati ogni giorno sui circuiti, generando dati reali che alimentano miglioramenti costanti.

Edge computing e intelligenza artificiale al servizio della velocità

Durante una gara vengono generati gigabyte di dati ogni secondo, elaborati "on the edge" per poi essere inviati al centro di produzione a Biggin Hill. "La nostra tecnologia lavora dietro le quinte, ma è sempre lì - Lara Rodini -". L'AI di Lenovo trascrive in tempo reale le comunicazioni radio tra piloti e box, permettendo analisi istantanee delle strategie avversarie. I test hanno mostrato un aumento della produttività del 30% mantenendo invariati i vincoli temporali.
Un modello organizzativo senza attriti

Claire Sparks spiega come il calendario di gare, con le pause invernali e estive, venga sfruttato per aggiornamenti infrastrutturali critici. "Il nostro schema prevede due grandi finestre di opportunità per gli aggiornamenti - Claire Sparks, Head of Digital Initiatives della Formula 1 -". Ogni weekend di gara prevede una revisione di fine giornata, generando 96 sessioni di debriefing all'anno e consentendo micro-miglioramenti dello 0,1% in media.

Test di disaster recovery in condizioni reali

Mentre la trasmissione televisiva è in corso, la Formula 1 esegue test di failover. "Ogni giovedì di un weekend di gara testiamo il disaster recovery, senza che il pubblico se ne accorga - Claire Sparks -". Questo approccio garantisce che i sistemi funzionino anche sotto il massimo stress, integrando la resilienza fin dalla progettazione dell'hardware e dei dati.
Governance dei dati e fan demografici

Con più di 830milioni di spettatori, la Formula 1 gestisce dati comportamentali dei fan, telemetria delle vetture e cronometraggio con rigide politiche di sicurezza. "Ci assumiamo una grande responsabilità per i dati, separandoli in categorie distinte - Claire Sparks -". L'analisi delle nuove tendenze demografiche, come la crescita della presenza femminile, guida la produzione di contenuti "behind the scenes" e l'adozione di tecnologie più inclusive.


Lezioni operative per le imprese (primi cinque punti)

- Implementare un feedback loop quotidiano tra fornitori e operatività sul campo.
- Sfruttare edge computing e intelligenza artificiale per ridurre i tempi di elaborazione e aumentare la produttività del 30%.
- Adottare una "precisione militare" con revisioni giornaliere per micro-miglioramenti dello 0,1%.
- Testare la resilienza in condizioni operative reali, non solo in momenti di bassa attività.
- Governare i dati separando informazioni comportamentali da metriche operative, garantendo sicurezza e conformità normativa.

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