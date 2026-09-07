09/09/2026 sport

Basket: FIBA e INTERSPORT siglano partnership globale fino al 2031

L'azienda supporterà gli eventi di punta della FIBA, tra cui le prossime due edizioni della Coppa del Mondo maschile e femminile, nonché le prossime Coppe Continentali e la Coppa del Mondo Under 17 maschile e femminile

FIBA ha confermato INTERSPORT come nuovo partner globale, stipulando un accordo che copre fino al 2031 quando la massima manifestazione mondiale si terrà in Francia. L'obiettivo è rendere il basket più accessibile, migliorare l'esperienza di acquisto e rafforzare il legame con i tifosi mediante attivazioni esclusive.

La collaborazione unisce la piattaforma internazionale di FIBA con la rete globale di INTERSPORT, nota per la sua competenza nella gestione di eventi sportivi e nella vendita di merchandising con licenza.

Secondo i termini, INTERSPORT supporterà le competizioni di punta, tra cui le prossime due edizioni della Coppa del Mondo maschile e femminile, le Coppe Continentali, la Coppa del Mondo Under 17 maschile e femminile e la Coppa del Mondo femminile 2026 a Berlino.



"Questa è un'ottima notizia per i fan delle principali competizioni a squadre nazionali, che potranno aspettarsi entusiasmanti iniziative commerciali ed eventi in tutto il mondo", ha dichiarato Frank Leenders, Direttore Generale dei Servizi Media e Marketing della FIBA. "In definitiva, questa partnership contribuirà ad ampliare la disponibilità e la visibilità del programma di licenze ufficiali FIBA, avvicinando ulteriormente i tifosi al gioco e ai suoi eventi più importanti".

"Il basket è uno degli sport più accessibili al mondo, con una capacità unica di unire persone di diverse comunità, culture e generazioni. Siamo orgogliosi di supportare le competizioni delle squadre nazionali FIBA ??attraverso questa nuova partnership globale", ha dichiarato Tom Foley, CEO di IIC - INTERSPORT International Corporation. "Grazie alla solida rete di vendita al dettaglio di INTERSPORT e al suo profondo legame con le comunità sportive locali, vediamo un'importante opportunità per avvicinare i tifosi al gioco attraverso esperienze di vendita coinvolgenti, attivazioni esclusive e prodotti che celebrano la loro passione per il basket".



Nel quadro dell'accordo, le due organizzazioni svilupperanno una linea di prodotti lifestyle non legati alle competizioni, che saranno disponibili esclusivamente nei negozi INTERSPORT a partire dal 2027.

Le prime cinque iniziative operative previste sono:



- Coppa del Mondo maschile FIBA.

- Coppa del Mondo femminile FIBA.

- Coppe Continentali FIBA.

- Coppa del Mondo Under 17 maschile FIBA.

- Coppa del Mondo Under 17 femminile FIBA.





