Robotica industriale: perché gli umanoidi non sono la risposta - Punto e a capo - @gigibeltrame | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

09/09/2026

leisure

Gigi Beltrame

Robotica industriale: perché gli umanoidi non sono la risposta

I limiti degli umanoidi e come la Physical AI può trasformare la produzione

La robotica orientata alla Physical AI punta a soluzioni funzionali, non a copie dell'aspetto umano. Le aziende investono miliardi in robot che imitano la nostra forma, ma il vero valore nasce da macchine progettate per compiti specifici, soprattutto nella logistica e nella manifattura.
I robot antropomorfi consumano energia di calcolo solo per mantenere l'equilibrio su due gambe, una caratteristica utile solo in ambienti dove gli scaffali, le scale e le postazioni di lavoro sono stati costruiti per un corpo bipede. Un braccio robotico fissato a una struttura fissa, ad esempio, può spostare carichi più pesanti con minor consumo energetico rispetto a un androide che deve "camminare" per raggiungere lo stesso punto.

Il mercato ha finora seguito la tendenza estetica: video virali di robot che camminano hanno generato hype, ma hanno poco impatto sulla produttività. Gli investitori dovrebbero invece focalizzarsi su sistemi con più "teste", più braccia e capacità di operare a 360 gradi, integrati direttamente nelle linee di assemblaggio. Tali macchine possono autoripararsi, sostituirsi autonomamente e ottimizzare i processi in tempo reale, riducendo i costi operativi.
La differenza cruciale è la funzione, non la forma. Un robot che risolve un problema industriale in modo più rapido, economico e affidabile porta vantaggi concreti, mentre l'aspetto umanoide rimane una curiosità. Le imprese che continueranno a puntare su design estetico rischiano di sprecare risorse, mentre quelle che adotteranno la Physical AI otterranno un vantaggio competitivo duraturo.

In sintesi, la prossima ondata di innovazione robotica non vedrà più androidi da film di fantascienza, ma strutture modulari, flessibili e altamente specializzate, capaci di trasformare la produzione su scala globale.

Aggiungi BusinessCommunity.it su Google News


Homepage
Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

L'Eurozona cresce dello 0,3% nel Q2: resilienza e segnali di rallentamento

Iperammortamento al posto di Transizione 5.0: cosa cambia davvero per chi investe adesso

Cyberattacchi in Italia: +38% di minacce, budget sicurezza in forte crescita

L'era Warsh: il tramonto della forward guidance e il ritorno del rigore monetario

Fare Business

Come evitare di allontanare i talenti nei processi di selezione

Gen Z: l'AI trasforma le carriere verso il modello portfolio

Il boom degli investimenti in IA spinge gli investimenti oltre il settore tecnologico

Difesa europea: fatturato in forte crescita ma lentezze negli appalti

Marketing

Beauty retail: come l'esperienza digitale ridefinisce il mercato

Digital Business

Il superamento del divario tra conoscenza formale e operativa

Broadcom lancia VMware AI Factory, accelera il passaggio all'AI in ore

Finanza e investimenti

L'Europa spinge verso l'autonomia strategica: le otto aree chiave di investimento

AI: il debito dei data center ridefinisce il mercato obbligazionario

Sport Business

Basket: FIBA e INTERSPORT siglano partnership globale fino al 2031

Leisure

Feudo Arancio la tradizione vitivinicola del sud che conquista i mercati del nord - Vinicitor Sapiens

Analisi storica del sovraccarico informativo tra memoria e oblio nel tempo - Libro ''Un saper leggero''

Robotica industriale: perché gli umanoidi non sono la risposta - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie