L'Eurozona cresce dello 0,3% nel Q2: resilienza e segnali di rallentamento | BusinessCommunity.it
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09/09/2026

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L'Eurozona cresce dello 0,3% nel Q2: resilienza e segnali di rallentamento

Rees (Schroders): PMI manifatturieri globali in calo, inflazione superiore all'obiettivo e condizioni finanziarie più restrittive potrebbero farsi sentire nel 2027

L'Eurozona ha registrato una crescita del PIL pari a circa 0,3% su base trimestrale nel secondo trimestre, anche escludendo i dati volatili dell'Irlanda. Il risultato contrasta con le previsioni di stagnazione che seguivano lo shock energetico dell'anno precedente. Le ultime indagini sui PMI confermano una moderata espansione, indicando che l'economia ha mantenuto una resilienza superiore alle aspettative.
"Tuttavia, prevediamo che parte di questo slancio venga meno nei prossimi trimestri per tre ragioni", afferma David Rees, Head of Global Economics, Schroders. 

- Primo, i segnali anticipatori (PMI) del ciclo manifatturiero globale stanno indebolendosi, il che potrebbe ridurre gli ordini e la produzione man mano che si esaurisce l'impulso derivante dallo smaltimento degli arretrati.

- Secondo, un'inflazione ancora al di sopra dell'obiettivo continuerà a erodere i redditi reali, con prezzi del petrolio elevati e pressioni persistenti sui costi dei servizi e sui salari.
- Terzo, le condizioni finanziarie più restrittive dovrebbero manifestarsi entro il 2027: la BCE ha già aumentato i tassi e si prevedono ulteriori rialzi di 25 punti base a settembre e dicembre, portando il tasso sui depositi al 2,75%.
Questi fattori di rallentamento dovranno confrontarsi con la continua espansione della politica fiscale tedesca, che sostiene la domanda grazie a maggiori spese per difesa e infrastrutture e a riforme volte a snellire la pianificazione dei progetti.

Il rischio politico resta rilevante per il 2027, con elezioni importanti in Italia, Spagna e Francia. La Francia appare particolarmente vulnerabile a causa della debolezza fiscale, della frammentazione politica e della possibilità di una candidatura di Marine Le Pen.
"Anche in assenza di una crisi sistemica dell'Eurozona, l'incertezza sulla politica fiscale e sulla composizione dei futuri governi potrebbe provocare periodici episodi di volatilità sui titoli di Stato locali, sui mercati azionari e sull'euro", conclude Rees.


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