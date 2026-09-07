09/09/2026 fare

Gen Z: l'AI trasforma le carriere verso il modello portfolio

Mordini (IWG): la Gen Z adotta carriere flessibili e rifiuta il pendolarismo, puntando su AI e fonti di reddito multiple

La ricerca di International Workplace Group (IWG), proprietaria dei brand Regus, Spaces e Copernico, evidenzia che l'AI sta ridefinendo il percorso professionale dei giovani della Generazione Z. Il 55% dei rispondenti prevede una trasformazione radicale della propria carriera, passando da un modello lineare a una carriera portfolio, cioè una combinazione di lavoro principale, "side-hustle" e progetti imprenditoriali.

Nel nuovo scenario, i compiti ripetitivi vengono automatizzati, mentre le capacità umane - creatività, collaborazione, adattabilità e leadership - acquisiscono valore strategico. Il 90% dei responsabili HR ritiene rischioso non dare priorità a queste competenze, il 65% sottolinea che l'AI non può replicare l'empatia e il 53% conferma che la leadership rimane esclusivamente umana.



Il 33% dei giovani ha già avviato o sta progettando un'attività secondaria, spinto dal 48% a generare redditi extra per far fronte all'aumento del costo della vita. La retribuzione resta il fattore trainante: tra chi ha cambiato ruolo negli ultimi tre anni, il 30% cita la ricerca di uno stipendio più alto come motivazione principale.

Il 65% della Gen Z rifiuta il pendolarismo, preferendo lavorare vicino a casa grazie a spazi di lavoro professionali e alla flessibilità dell'ibrido. Il 24% afferma che il lavoro ibrido riduce i tempi di viaggio, il 20% lo usa per sperimentare nuovi percorsi senza abbandonare il ruolo principale e il 21% lo sfrutta per collaborare con professionisti di altri settori.



Mauro Mordini, Country Manager di International Workplace Group in Italia, ha commentato: "La Generazione Z sta facendo il suo ingresso nel mondo del lavoro in una fase di profondo cambiamento. Con l'Intelligenza Artificiale che ridisegna rapidamente ruoli e settori, i giovani talenti dimostrano una straordinaria capacità di adattamento, sviluppando nuove competenze e costruendo percorsi professionali dinamici capaci di valorizzare al massimo il loro potenziale. Si tratta di una generazione determinata, per la quale le modalità di lavoro flessibili rappresentano il vero volano di crescita. Eliminare i lunghi e costosi spostamenti quotidiani, dando alle persone la possibilità di lavorare vicino a casa, significa offrire ai giovani professionisti il tempo e le risorse per aggiornarsi, collaborare e cogliere nuove opportunità".







I dati chiave della ricerca:



- 55% dei giovani della Gen Z prevede una trasformazione della propria carriera grazie all'AI.

- 33% ha avviato o sta progettando un'attività secondaria per aumentare il reddito.

- 48% è motivato dalla necessità di proteggersi dall'aumento del costo della vita.

- 65% rifiuta lunghi spostamenti quotidiani, privilegiando il lavoro vicino a casa.

- 24% considera il lavoro ibrido un fattore decisivo per ridurre i tempi di viaggio.

Nel 2025 IWG ha aggiunto più di 1.100 sedi alla propria rete globale, registrando il fatturato più alto della sua storia, spinto dalla crescente domanda di spazi di lavoro locali nelle aree suburbane e nelle piccole città.

Il panorama delineato dall'indagine suggerisce che la flessibilità, l'accesso a tecnologie AI e la diversificazione delle fonti di reddito saranno i pilastri della nuova era lavorativa per la Generazione Z.





