09/09/2026 fare

Il boom degli investimenti in IA spinge gli investimenti oltre il settore tecnologico

Franz (Capital Group): l'IA potrebbe superare il mega costo dell'industrializzazione cinese con 30.000 miliardi di dollari entro il 2032

Tra il 2001 e il 2010 la Cina ha destinato circa 20.000 miliardi di dollari all'industrializzazione, un capitale capace di rimodellare commercio, materie prime, inflazione e mercati del lavoro per un'intera generazione. "L'attuale ondata di investimenti nell'intelligenza artificiale (IA) potrebbe avere un impatto ancora più rilevante", afferma Jared Franz, economista di Capital Group. Le proiezioni indicano che le grandi società tecnologiche stanno accelerando gli investimenti in conto capitale, con una previsione di 30.000 miliardi di dollari entro il 2032, cifra che potrebbe superare la portata dell'industrializzazione cinese degli anni Duemila. "L'IA sta diventando un importante motore dell'attività economica. Tuttavia, viene considerata non semplicemente come un tema tecnologico, ma come un ampio ciclo di investimenti con implicazioni per l'intera economia globale", continua Franz.



L'ecosistema dell'IA copre diversi livelli: dalla progettazione dei semiconduttori allo sviluppo del software, dalla fornitura di energia alla costruzione di infrastrutture, fino ai settori utilizzatori finali quali media e servizi finanziari. Questa dinamica è già evidente nei segmenti a monte della filiera, dove capitali ingenti alimentano la costruzione di data center, creando una domanda elevata di acciaio, rame, lavori di costruzione pesante e apparecchiature per la produzione di energia. Le aziende coinvolte stanno già registrando impatti concreti sui ricavi; ad esempio, Caterpillar ha segnalato un incremento del 38% delle vendite annue nel primo trimestre nella divisione dedicata alle costruzioni. Un precedente storico risale alla fine degli anni Novanta, quando l'aumento degli investimenti tecnologici contribuì a sostenere la crescita del PIL, con un rapporto investimento-PIL in forte rialzo accompagnato da una crescita dell'economia reale.



"La portata e la persistenza dell'attuale ciclo di investimenti indicano che l'IA potrebbe avere un'influenza significativa sulla crescita economica, grazie al suo impatto su consumi energetici, allocazione del capitale, mercati del lavoro e prezzi degli asset in numerosi settori. Per questo motivo, interpretare l'IA esclusivamente come un fenomeno legato al settore tecnologico rischia di sottovalutarne la più ampia rilevanza economica e il potenziale impatto strutturale sull'economia globale", conclude Franz.





