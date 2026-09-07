09/09/2026 fare

Come evitare di allontanare i talenti nei processi di selezione

Adami (Adami & Associati): le cinque trappole che scacciano i candidati senior e le azioni per mantenerli interessati

Carola Adami, AD di Adami & Associati, ha analizzato centinaia di pratiche di selezione executive e ha individuato i segnali più efficaci con cui le aziende allontanano i profili più ricercati. Il risultato è una lista di cinque comportamenti che, se corretti, trasformano il colloquio in un vero strumento di attrazione anziché in un deterrente.

- Il colloquio senza preparazione: quando l'intervistatore non ha letto il CV o non conosce la carriera del candidato, il candidato interpreta la mancanza di cura come un indice di scarsa serietà dell'organizzazione.

- Interlocutori sbagliati al momento sbagliato: un HR junior che non può rispondere a domande strategiche o fornire informazioni sul ruolo genera frustrazione nei candidati senior, che cercano confronti diretti con decision-maker.



- Tempi morti tra una fase e l'altra: lunghi silenzi dopo un colloquio positivo sono percepiti come mancanza di priorità o disorganizzazione, spingendo il candidato a preferire processi più rapidi.

- Domande che segnalano una cultura problematica: richieste di straordinari non contestualizzate, interrogazioni sulla fedeltà all'azienda o domande salariali anticipate indicano un ambiente poco rispettoso, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Direttiva UE 2023/970.

- Assenza di feedback dopo il colloquio: la chiusura silenziosa del processo lascia un'impressione negativa e si diffonde rapidamente nel network professionale dei manager.



"Il colloquio non è solo uno strumento di valutazione del candidato. È il primo momento in cui il candidato valuta l'organizzazione. E i profili più forti, quelli con più alternative, sono anche quelli che fanno questa valutazione con più attenzione e con standard più alti. Un processo di selezione mal gestito non allontana i candidati deboli: allontana esattamente quelli che si voleva assumere", ha dichiarato Carola Adami, AD di Adami & Associati.

Correggere questi cinque punti consente alle aziende di dimostrare rispetto per il tempo del candidato, trasparenza organizzativa e serietà nella gestione del processo di selezione, elementi chiave per attrarre e trattenere i talenti più competitivi.











