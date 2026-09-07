09/09/2026 digital

Il superamento del divario tra conoscenza formale e operativa

Marchiori (Archiva Group): il successo aziendale dipende dalla capacità di convertire le informazioni in processi reali

Ogni organizzazione evolve continuamente. Nascono nuovi prodotti, cambiano i processi, vengono introdotte nuove tecnologie, si aprono stabilimenti, entrano nuove persone, si acquisiscono aziende e si aggiornano normative, standard di qualità e requisiti di sicurezza. Ogni cambiamento genera conoscenza: procedure operative, istruzioni di lavoro, specifiche tecniche, policy, requisiti normativi e percorsi formativi. Il vero problema, però, non è produrla, ma fare in modo che diventi patrimonio operativo dell'organizzazione. Definire come un'attività dovrebbe essere svolta non significa sapere se chi deve eseguirla abbia realmente ricevuto le informazioni corrette, le abbia comprese e, soprattutto, le applichi nella pratica. È qui che nasce quello che possiamo definire Execution Gap: il divario tra ciò che l'organizzazione sa e ciò che riesce realmente a trasformare in comportamenti, decisioni e processi operativi.



Già alcuni anni fa una ricerca del McKinsey Global Institute evidenziava come i knowledge worker dedicassero circa il 20% del proprio tempo lavorativo alla ricerca di informazioni o del contesto necessario per svolgere il proprio lavoro. Un tempo sottratto ad attività a maggior valore, che evidenzia un problema non di quantità delle informazioni, ma della loro capacità di essere accessibili, aggiornate e realmente utilizzabili.

La conoscenza non distribuita è un rischio operativo



Quando questo divario si crea, le conseguenze possono interessare ogni funzione aziendale. Un operatore può continuare a utilizzare una procedura superata, un commerciale presentare un nuovo prodotto con informazioni non aggiornate o un nuovo assunto apprendere modalità operative diverse da quelle definite dall'organizzazione. Le conseguenze possono tradursi in inefficienze, rilavorazioni, errori e perdita di produttività, ma anche compromettere la qualità del prodotto, la sicurezza delle persone, l'esperienza del cliente o la capacità di garantire processi uniformi. Quando il cambiamento riguarda obblighi normativi o requisiti di compliance, il medesimo divario può tradursi in non conformità, sanzioni e responsabilità. La compliance, quindi, non rappresenta un problema separato, ma una delle conseguenze più evidenti di una gestione inefficace della conoscenza.



Dal documento all'esecuzione



Per anni molte organizzazioni hanno affrontato questa sfida investendo in sistemi documentali sempre più evoluti. Ma archiviare una procedura non significa renderla operativa. Pubblicare una policy non garantisce che sia stata letta. Distribuire un'istruzione operativa o completare un corso di formazione non assicurano che la conoscenza sia stata realmente compresa e trasformata in comportamenti concreti. Il punto non è semplicemente documentare, ma eseguire. Governare la conoscenza significa accompagnarla lungo tutto il suo ciclo di vita: dalla creazione all'approvazione, dalla distribuzione alla formazione, fino alla misurazione della sua effettiva adozione. È qui che emerge il vero rischio: il divario tra il formale e il reale. Il formale racconta come l'organizzazione dovrebbe funzionare; il reale racconta come funziona davvero. Solo quando queste due dimensioni coincidono è possibile parlare di eccellenza operativa.







Per questo la governance della conoscenza deve necessariamente integrarsi con quella dei controlli. Alla distribuzione controllata di procedure, documentazione tecnica, contenuti formativi e comunicazioni deve affiancarsi la verifica della loro effettiva applicazione attraverso audit, checklist e controlli sul campo. Solo così la conoscenza smette di essere un patrimonio documentale e diventa una leva di esecuzione.

Dall'Execution Gap all'eccellenza operativa



Ridurre l'Execution Gap significa trasformare la conoscenza in capacità operativa. Significa fare in modo che ogni nuova procedura, aggiornamento di prodotto, istruzione di lavoro, policy o requisito normativo non rimanga un documento archiviato, ma diventi un comportamento concreto, diffuso e verificabile all'interno dell'organizzazione.

È questa la visione alla base di Checker, la suite di soluzioni di Archiva Group progettata per governare l'intero ciclo di vita della conoscenza aziendale: dalla creazione e distribuzione di procedure, istruzioni operative, documentazione tecnica, contenuti formativi e comunicazioni, fino alla verifica sul campo della loro reale applicazione attraverso audit e controlli operativi. Un approccio che riduce il divario tra ciò che l'organizzazione definisce e ciò che accade realmente, trasformando la conoscenza in esecuzione e la compliance in un'evidenza concreta e dimostrabile.

Oggi il vantaggio competitivo non appartiene alle aziende che producono più informazioni. Appartiene a quelle che riescono a trasformarle, ogni giorno, in comportamenti coerenti, processi efficaci e risultati misurabili.





Loris Marchiori, Corporate Communications Director di Archiva Group



