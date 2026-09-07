09/09/2026 digital

Broadcom lancia VMware AI Factory, accelera il passaggio all'AI in ore

Turner (Broadcom): l'azienda semplifica l'adozione dell'intelligenza artificiale con una piattaforma software defined che automatizza l'infrastruttura e abbassa i costi

Broadcom ha presentato VMware AI Factory, la base software-defined di VMware Private AI Cloud. La soluzione promette di abbreviare drasticamente il tempo necessario per portare in produzione il primo modello di intelligenza artificiale, passando da settimane a poche ore, grazie a una automazione completa dell'infrastruttura e a una gestione semplificata delle operazioni di "Day 2". "Le aziende vogliono far girare l'AI proprio dove risiedono i propri dati, ma il percorso dall'hardware al modello è lento, complesso e costoso", ha dichiarato Paul Turner, CPO di VMware Cloud Foundation di Broadcom - VMware AI Factory consente ai clienti di scegliere l'hardware preferito, di utilizzare modelli pre-validati e di controllare la tokenomics dell'AI, garantendo costi più prevedibili per il cloud privato.



Il nuovo servizio integra le capacità di automazione di VMware Cloud Foundation (VCF), che gestiscono in modo end-to-end il provisioning dell'hardware, l'attivazione dello stack software e il ciclo di vita dei carichi di lavoro AI. Grazie a questa integrazione, le aziende possono scalare rapidamente i workload AI, mantenendo la complessità operativa al minimo.

All'interno di VMware AI Factory, i servizi di private AI permettono di condividere risorse GPU tra i team, evitando infrastrutture dedicate per ogni modello. Una libreria di modelli unificata offre un'interfaccia unica per distribuire e gestire i flussi di inferenza, includendo metriche di osservabilità come throughput dei token, latenza e utilizzo di CPU e memoria. La piattaforma supporta già più di 150 modelli open source e commerciali, tra cui Nemotron 3, Gemma 4, Qwen 3.7-Max e GLM 5.2.



I nuovi servizi di private AI in arrivo includono:



- Condivisione di modelli multi-tenant, con supporto a namespace isolati per garantire privacy e ridurre sprechi di GPU.

- AI Gateway, che unifica la governance dei modelli on-premise e cloud tramite un'unica interfaccia di consumo, con instradamento intelligente dei prompt e limitazione dei token.

- Sandbox AI sicure e governance, spazi containerizzati che isolano l'esecuzione del codice generato e controllano l'accesso a strumenti e output.

Per accelerare ulteriormente il provisioning, Broadcom ha siglato una partnership con MetalSoft, che fornirà automazione bare-metal integrata, riducendo i tempi di approvvigionamento da settimane a minuti e consentendo al reparto IT di gestire server di diversi fornitori dalla console VCF.







VMware AI Factory combina VCF con i VCF AI ReadyNodes certificati da Cisco, Dell Technologies, Lenovo, Supermicro e altri, nonché con le GPU AMD Instinct e l'ecosistema software AMD ROCm. La soluzione zero-touch orchestra l'intera catena, da vSphere e vSAN a Kubernetes e al driver AMD DVX, permettendo l'utilizzo di GPU in macchine virtuali di grandi dimensioni.

Il progetto è sostenuto da partner chiave: "L'abbinamento delle GPU AMD Instinct serie MI350 con l'ecosistema ROCm su VCF offre un percorso collaudato verso l'AI privata con costi prevedibili e senza prezzi basati sui token", ha affermato Suresh Andani, Corporate Vice President di AMD. "Le soluzioni di elaborazione validate da Cisco e una rete aperta ad alte prestazioni sono in linea con le architetture di riferimento NVIDIA e con i Cisco Validated Designs", ha osservato Jeremy Foster, SVP e GM di Cisco Compute.

"VMware AI Factory su Lenovo Infrastructure Solutions offre flessibilità per eseguire l'AI dove è più vantaggioso dal punto di vista economico e operativo", ha dichiarato Scott Patti, VP Infrastructure Solutions Group di Lenovo. "Supermicro fornisce componenti modulari flessibili e convalidati in fabbrica per i workload AI aziendali", ha detto Vik Maylaya, CBO di Supermicro. "L'automazione bare-metal di MetalSoft estende i flussi operativi di VCF al livello fisico, trattando i server come codice", ha concluso Lucas Roh, Founder e CEO di MetalSoft.