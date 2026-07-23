L'AI non aspetta nessuno e continua a correre - Punto e a capo - @gigibeltrame

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29/07/2026

leisure

Gigi Beltrame

L'AI non aspetta nessuno e continua a correre

La governance e le norme non potranno mai stare al passo con un'innovazione a cadenza settimanale

Il Corto Circuito della Responsabilità

Il paradosso è evidente. Le stesse aziende che dichiarano di voler sviluppare un'intelligenza artificiale sicura e benefica per l'umanità sono le prime ad alzare bandiera bianca davanti all'imperativo della velocità. La sicurezza diventa un obiettivo mobile, sempre un poco più in là, sempre subordinato alla necessità di non perdere terreno sul mercato.
Non è ingenuità. È una scelta precisa, mascherata da inevitabilità storica.
Questo schema ha un nome preciso nell'ecosistema tech: accelerazionismo. La convinzione — a tratti quasi messianica — che accelerare lo sviluppo tecnologico sia di per sé un valore, indipendentemente dalle conseguenze. Prima si lancia il prodotto, poi si capisce cosa ha combinato. Nel frattempo, gli utenti fanno da collaudatori involontari su scala globale.

Il Ritardo Strutturale della Governance

Chi dovrebbe regolamentare questo scenario? Le istituzioni pubbliche, in teoria. Ma c'è un problema di proporzionalità che rasenta il paradosso: mentre un nuovo modello viene addestrato, validato e distribuito in pochi mesi, una direttiva europea impiega anni per passare dalle bozze ai regolamenti operativi.
Non è colpa dei regolatori, almeno non interamente. Il divario tra la velocità dell'innovazione privata e la lentezza fisiologica della democrazia rappresentativa è strutturale. Le commissioni parlamentari ragionano su scenari che, nel tempo necessario a discuterli, sono già stati superati da tre generazioni di modelli.

Il risultato è una governance che rincorre invece di orientare, che reagisce invece di anticipare.
Cosa Rimane da Fare

La risposta non è fermare lo sviluppo. Sarebbe ingenuo e probabilmente inutile. Ma occorre rompere con la narrazione per cui l'accelerazione è neutra, inevitabile, persino virtuosa. Non lo è.
Ogni scelta di rilascio precoce, ogni funzionalità distribuita prima di essere compresa, ogni sistema dispiegato senza adeguata valutazione del rischio è esattamente questo: una scelta. Non il frutto di forze impersonali, ma di decisioni prese da persone specifiche, in aziende specifiche, con interessi molto specifici.
La tecnologia non ha una direzione naturale. Ce la diamo noi. E finché continuiamo ad accettare che la velocità valga più della riflessione, stiamo semplicemente scegliendo di non scegliere.


Il che, in fondo, è la scelta più pericolosa di tutte

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