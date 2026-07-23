29/07/2026 idee

Reputazione aziendale in Italia: dati, governance e canali vincenti

Malfatto (Disclosers): la vera sfida si gioca sul momento antecedente a qualsiasi trattativa, in cui partner e clienti decidono se fidarsi o escludere un'azienda basandosi solo su ciò che è pubblicamente noto

La nuova economia della reputazione ha coinvolto 400 responsabili marketing, comunicazione e PR di imprese italiane con almeno dieci dipendenti, distribuite su tutto il territorio nazionale. Il 64% degli intervistati considera la reputazione una priorità strategica assoluta, ma solo il 20% delle aziende dispone di una funzione dedicata e di un budget specifico; il 5% ammette di intervenire solo in risposta a crisi. Quasi il 70% dichiara di escludere partner commerciali o fornitori con reputazione negativa, confermando che la reputazione è un asset con impatti misurabili sul risultato economico.

Secondo il 43% dei partecipanti, la reputazione aziendale è definita dalla qualità reale di prodotti e servizi; il 35% la associa alla soddisfazione e fedeltà dei clienti; il 32% la lega alla coerenza tra valori dichiarati e comportamenti. I soggetti che influenzano maggiormente la percezione di un'impresa sono i clienti finali (64%), i partner B2B (62%), gli investitori e azionisti (47%) e i media, giornalisti e influencer (35%).



L'employer branding è gestito separatamente dalla reputazione commerciale dal 63% delle aziende; la sua utilità è citata per attrarre talenti qualificati (45%), migliorare il posizionamento competitivo (37%) e rafforzare il clima interno (35%). Il 76% ritiene che la reputazione del CEO influisca in modo significativo sull'immagine aziendale, ma le dichiarazioni controverse del top manager sono tra i cinque principali rischi reputazionali:



- violazioni della privacy;



- data breach;



- crisi di qualità su prodotti o servizi;



- scandali di settore;



- uso improprio dei social network da parte di manager o dipendenti.



"La ricerca fa emergere in modo lampante che la reputazione, in Italia, è legata prima di tutto alla sostanza dell'impresa. Tuttavia, la vera sfida si gioca sul momento antecedente a qualsiasi trattativa, in cui partner e clienti decidono se fidarsi o escludere un'azienda basandosi solo su ciò che è pubblicamente noto. Sostanza e narrazione devono alimentarsi a vicenda: senza una comunicazione professionale e strutturata, la qualità reale di un'azienda rischia di rimanere invisibile a chi non la conosce ancora, regalando spazio prezioso ai competitor", afferma Jessica Malfatto, CEO di Disclosers.

Il 62% degli intervistati riconosce che una presenza consolidata su testate giornalistiche autorevoli accelera la fiducia dei nuovi partner commerciali. Tra i media più efficaci, i portali e le testate online ottengono il 63% di valutazione positiva, seguiti da media internazionali (61%) e stampa specializzata (60%). Il 47% ha aumentato gli investimenti in eventi fisici negli ultimi due anni, considerandoli un driver reputazionale importante.







I canali digitali proprietari stanno guadagnando credibilità: il sito web e i social rimangono fondamentali, ma le newsletter (55%) e i podcast (45%) mostrano una crescita significativa. Il 37% delle aziende valuta l'inclusione di creator, influencer o opinion leader per rafforzare la reputazione online.

Per i prossimi 12-18 mesi, le aree di investimento prioritario sono la stabilità finanziaria percepita (40%) e la coerenza tra valori e comportamenti (35%). Tre ulteriori focus riguardano il presidio dei canali digitali (27%), la partecipazione attiva al dibattito pubblico di settore (25%) e la visibilità del CEO e dei C-level (23%). L'impegno ESG non è più un driver principale, con solo il 21% delle imprese che prevede azioni in tal senso.

"Misurare la reputazione non basta più: anche se il 65% delle aziende dichiara di farlo utilizzando reputational scoring, survey o rassegne stampa, dall'altro emerge un forte gap di governance perché solo il 20% di chi la misura riporta questi dati al board come KPI formale per orientare le decisioni del consiglio d'amministrazione. Nei prossimi mesi la partita si giocherà sulla coerenza e sulla solidità finanziaria, ma per fare la differenza sarà fondamentale metterci la faccia, puntando su una comunicazione digitale presidiata, sul coinvolgimento attivo nel dibattito pubblico e su una visibilità strategica dei propri leader", afferma Stefano Tagliabue, COO & Co-founder di Disclosers.

In sintesi, la ricerca evidenzia che la reputazione aziendale in Italia è ancora fortemente legata alla sostanza dell'offerta, ma la capacità di comunicare in modo strutturato e digitale, insieme alla visibilità dei leader, rappresenta il vero differenziatore per conquistare partner, clienti e talenti.





