Reputazione aziendale in Italia: dati, governance e canali vincenti | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

29/07/2026

idee

Reputazione aziendale in Italia: dati, governance e canali vincenti

Malfatto (Disclosers): la vera sfida si gioca sul momento antecedente a qualsiasi trattativa, in cui partner e clienti decidono se fidarsi o escludere un'azienda basandosi solo su ciò che è pubblicamente noto

La nuova economia della reputazione ha coinvolto 400 responsabili marketing, comunicazione e PR di imprese italiane con almeno dieci dipendenti, distribuite su tutto il territorio nazionale. Il 64% degli intervistati considera la reputazione una priorità strategica assoluta, ma solo il 20% delle aziende dispone di una funzione dedicata e di un budget specifico; il 5% ammette di intervenire solo in risposta a crisi. Quasi il 70% dichiara di escludere partner commerciali o fornitori con reputazione negativa, confermando che la reputazione è un asset con impatti misurabili sul risultato economico.
Secondo il 43% dei partecipanti, la reputazione aziendale è definita dalla qualità reale di prodotti e servizi; il 35% la associa alla soddisfazione e fedeltà dei clienti; il 32% la lega alla coerenza tra valori dichiarati e comportamenti. I soggetti che influenzano maggiormente la percezione di un'impresa sono i clienti finali (64%), i partner B2B (62%), gli investitori e azionisti (47%) e i media, giornalisti e influencer (35%).

L'employer branding è gestito separatamente dalla reputazione commerciale dal 63% delle aziende; la sua utilità è citata per attrarre talenti qualificati (45%), migliorare il posizionamento competitivo (37%) e rafforzare il clima interno (35%). Il 76% ritiene che la reputazione del CEO influisca in modo significativo sull'immagine aziendale, ma le dichiarazioni controverse del top manager sono tra i cinque principali rischi reputazionali:

- violazioni della privacy;

- data breach;

- crisi di qualità su prodotti o servizi;

- scandali di settore;

- uso improprio dei social network da parte di manager o dipendenti.

"La ricerca fa emergere in modo lampante che la reputazione, in Italia, è legata prima di tutto alla sostanza dell'impresa. Tuttavia, la vera sfida si gioca sul momento antecedente a qualsiasi trattativa, in cui partner e clienti decidono se fidarsi o escludere un'azienda basandosi solo su ciò che è pubblicamente noto. Sostanza e narrazione devono alimentarsi a vicenda: senza una comunicazione professionale e strutturata, la qualità reale di un'azienda rischia di rimanere invisibile a chi non la conosce ancora, regalando spazio prezioso ai competitor", afferma Jessica Malfatto, CEO di Disclosers.
Il 62% degli intervistati riconosce che una presenza consolidata su testate giornalistiche autorevoli accelera la fiducia dei nuovi partner commerciali. Tra i media più efficaci, i portali e le testate online ottengono il 63% di valutazione positiva, seguiti da media internazionali (61%) e stampa specializzata (60%). Il 47% ha aumentato gli investimenti in eventi fisici negli ultimi due anni, considerandoli un driver reputazionale importante.


I canali digitali proprietari stanno guadagnando credibilità: il sito web e i social rimangono fondamentali, ma le newsletter (55%) e i podcast (45%) mostrano una crescita significativa. Il 37% delle aziende valuta l'inclusione di creator, influencer o opinion leader per rafforzare la reputazione online.
Per i prossimi 12-18 mesi, le aree di investimento prioritario sono la stabilità finanziaria percepita (40%) e la coerenza tra valori e comportamenti (35%). Tre ulteriori focus riguardano il presidio dei canali digitali (27%), la partecipazione attiva al dibattito pubblico di settore (25%) e la visibilità del CEO e dei C-level (23%). L'impegno ESG non è più un driver principale, con solo il 21% delle imprese che prevede azioni in tal senso.

"Misurare la reputazione non basta più: anche se il 65% delle aziende dichiara di farlo utilizzando reputational scoring, survey o rassegne stampa, dall'altro emerge un forte gap di governance perché solo il 20% di chi la misura riporta questi dati al board come KPI formale per orientare le decisioni del consiglio d'amministrazione. Nei prossimi mesi la partita si giocherà sulla coerenza e sulla solidità finanziaria, ma per fare la differenza sarà fondamentale metterci la faccia, puntando su una comunicazione digitale presidiata, sul coinvolgimento attivo nel dibattito pubblico e su una visibilità strategica dei propri leader", afferma Stefano Tagliabue, COO & Co-founder di Disclosers.

In sintesi, la ricerca evidenzia che la reputazione aziendale in Italia è ancora fortemente legata alla sostanza dell'offerta, ma la capacità di comunicare in modo strutturato e digitale, insieme alla visibilità dei leader, rappresenta il vero differenziatore per conquistare partner, clienti e talenti.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

AI fisica: i robot autonomi spingono la domanda di calcolo verso nuovi record

I CEO europei spingono sull'Intelligenza Artificiale, ma temono infrastrutture deboli

Reputazione aziendale in Italia: dati, governance e canali vincenti

Il Capex per l'IA supera i mille miliardi: i ruoli chiave di Cina e USA

Massimo Nissoli e Andrea Bricchi (HD ESG): l'etica della rigenerazione che ridisegna i contratti sociali delle città

Fare Business

Dissonanza di carriera: il nuovo motore di cambiamento per i manager italiani

IDE in Italia: crescita industriale e digitale nonostante la flessione

Private equity 2026: 251 deal. Manifattura il settore preferito

L'AI aumenta produttività ma indebolisce i legami: il rischio per la Gen&8239;Z

AI in Italia: ROI in rapida crescita e sfide da superare

DeepTree usa l'AI per dimezzare i tempi di ricerca nelle operazioni di M&A

Qualità, digitale ed elettrico: le tre leve per l'automotive italiano

Marketing

Consumi: pressioni economiche, incertezza geopolitica e AI ridisegnano il retail

Resi e rivendita: la sfida della reverse logistics per i retailer italiani

Digital Business

AI accelera l’adozione, ma la gestione delle identità resta vulnerabile

Amazon Business supera i 60&8239;miliardi di vendite, 11&8239;milioni di clienti globali

Finanza e investimenti

Strategie di allocazione alla luce della prudenza

I mercati sottovalutano lo shock inflazionistico

Geopolitica al vertice del rischio: come cambia l'allocazione degli investimenti

Sport Business

Albert e i Lakers: la patch che trasforma le maglie in vetrina finanziaria

Leisure

Vini d'Etna: la rinascita dei vitigni autoctoni - Vinicitor Sapiens

Longevità come leva strategica: ridefinire lavoro, cultura e innovazione - Libro ''Economia della longevità''

L'AI non aspetta nessuno e continua a correre - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <