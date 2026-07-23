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29/07/2026

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Il Capex per l'IA supera i mille miliardi: i ruoli chiave di Cina e USA

Bissat (Mirabaud AM): Pechino vende l'infrastruttura alla base del boom dell'IA, incassa i dollari e preferisce, sempre più spesso, tenerseli in casa

Il capex destinato alle infrastrutture per IA raggiungerà oltre mille miliardi di dollari nel prossimo anno, con la quasi totalità degli investimenti indirizzata a data center, GPU e energia. La spesa proviene soprattutto dagli hyperscaler, le grandi piattaforme cloud.
Gli Stati Uniti affrontano un deficit delle partite correnti in crescita, mentre la loro posizione patrimoniale netta all'estero è più negativa che mai. "Come accade ormai da vent'anni, questa frenesia di spesa si appoggia in ultima analisi sul risparmio estero, e in particolare su quello asiatico", spiega Valentin Bissat, Chief Economist & Senior Strategist, Mirabaud AM.

Per due decenni, Pechino è stata l'acquirente marginale del debito americano, ma la quota di Treasury detenuta dalla Cina è in calo. Rapporti recenti indicano che la PBoC ha consigliato alle principali banche cinesi di ridurre ulteriormente le proprie posizioni. I flussi di capitale non si sono interrotti del tutto: fondi privati, Regno Unito e Giappone hanno colmato gran parte del vuoto lasciato dalla Cina.
Nonostante la riduzione degli acquisti di Treasury, la Cina resta un attore fondamentale nella catena di approvvigionamento dell'IA, esportando chip, server e altri hardware. Le esportazioni nette continuano a sostenere il PIL cinese, mentre i consumi interni rimangono stagnanti. "Pechino vende l'infrastruttura alla base del boom dell'IA, incassa i dollari e preferisce, sempre più spesso, tenerseli in casa", spiega Bissat.

Nel frattempo, la politica commerciale americana, basata su tariffe e pressioni sui partner, rischia di ridurre i flussi di capitale necessari a finanziare il capex. "Il problema è che quello stesso deficit commerciale è ciò che genera i dollari che i Paesi esteri reinvestono in Treasury e azioni statunitensi. Riduci il divario commerciale e ridurrai anche il bacino di risparmi disponibile per finanziare i deficit di Washington e i data center della Silicon Valley", aggiunge Bissat.
La pressione dei dazi limita la capacità di importare beni a credito da parte degli USA, rendendo più difficile per la Cina vendere a credito a un Paese che potrebbe bloccare i pagamenti. "Si può avere un deficit commerciale più contenuto, oppure un finanziamento a basso costo per un ciclo di investimenti da mille miliardi di dollari. Pretendere di avere entrambi, contemporaneamente, è una forzatura", afferma Bissat.


Con una spesa annuale prevista di circa mille miliardi di dollari per le infrastrutture dell'economia digitale, gli Stati Uniti dovranno trovare finanziamenti al di fuori del tradizionale supporto cinese. Gli investitori privati, altri risparmiatori asiatici o un maggiore premio sui Treasury potranno colmare il divario. "Nulla di tutto questo deve per forza avere un esito negativo. Ma la domanda davvero interessante, dal punto di vista di Pechino, non è quale chip vincerà la sfida. È a chi rimarrà in mano il conto da pagare", conclude Bissat.

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