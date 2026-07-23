29/07/2026 cover

Massimo Nissoli e Andrea Bricchi (HD ESG): l'etica della rigenerazione che ridisegna i contratti sociali delle città

Efficientare il patrimonio pubblico grazie all'accesso a 900 milioni sul piatto per il conto termico 3.0 grazie al partenariato pubblico-privato

La transizione energetica non è una passeggiata di salute, è un corpo a corpo con la realtà. Abbiamo davanti obiettivi monumentali, come quelli della direttiva "Casa Green", eppure oggi ci muoviamo con la velocità di chi cerca di svuotare il mare con un secchiello: tutto quello che abbiamo fatto con il Superbonus rappresenta meno del 3% di quello che serve davvero. Non è solo una questione di pannelli fotovoltaici o pompe di calore, ma di scardinare un sistema che non riesce a decidere, di semplificare una complessità tecnica e finanziaria che paralizza le nostre città.

Siamo in un'epoca di tecnologie esponenziali, ma se non riusciamo a far dialogare il capitale con il territorio, restiamo al palo. HD ESG, realtà del gruppo Harley & Dikkinson, ha deciso di giocare una partita significativa lanciando una piattaforma integrata per i Comuni.



L'obiettivo? Trasformare il patrimonio pubblico non solo in qualcosa di più efficiente, ma in una struttura che ridisegni il nostro modo di vivere, combattendo persino la solitudine sociale attraverso la riqualificazione degli spazi.

Abbiamo incontrato Massimo Nissoli, founder e CEO di HD ESG e Andrea Bricchi, General Manager Public Affairs dell'azienda, per capire come intendono democratizzare l'accesso ai 900 milioni del Conto Termico 3.0 e come il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) possa diventare la chiave di volta per la rigenerazione urbana.

Il mercato oggi sembra un labirinto: cosa vi aspettate davvero?



MN - Le aspettative sono altissime perché il bisogno è estremo. Il mercato è diventato una giungla di competenze frammentate e i soggetti che devono decidere - che si tratti di un amministratore di condominio o di un sindaco - sono paralizzati dalla complessità. Noi non vogliamo essere solo consulenti, ma facilitatori della decisione. Il nostro ruolo è quello di un EPC (Engineering, Procurement and Construction) contractor che mette insieme tecnica, finanza e garanzia di risultato: le banche danno soldi solo se hanno la certezza che l'investimento torni indietro e che il progetto funzioni davvero. Stiamo parlando di una sfida che va oltre il fatturato; è una strada tracciata verso la decarbonizzazione che nessuno può più ignorare, ma che richiede modelli finanziari sostenibili per non mandare in default il sistema.



Bricchi, lei è entrato in HD ESG per parlare con la Pubblica Amministrazione: qual è la strategia?



AB - I Comuni sono gli attori chiave della transizione, ma spesso sono lasciati soli davanti a procedure amministrative e strutturazioni finanziarie che sembrano scritte in aramaico. Il mio compito è costruire un ponte di fiducia basato sull'ascolto profondo delle esigenze locali. Non andiamo a bussare a caso: abbiamo definito una strategia mirata, identificando i comuni per dimensione e capacità di ricezione. Partiamo da una shortlist di enti dove ci sono tecnici preparati e voglia di fare, per avviare progetti che siano bancabili, rapidi e sostenibili per i territori. Vogliamo coinvolgere chi il territorio lo vive davvero: artigiani, professionisti e imprese locali, valorizzando la filiera invece di schiacciarla.







I sindaci sono davvero pronti a questa rivoluzione?



MN - Dipende. C'è chi ha entusiasmo e competenza, e chi invece vede concetti come le "comunità energetiche" come favolette astratte. Molte amministrazioni non hanno idea di cosa offra il mercato o, peggio, non conoscono lo stato delle proprie infrastrutture. Questa diffidenza nasce dalle troppe sollecitazioni poco credibili che ricevono. La nostra sfida è proprio questa: rendere chiare le complessità e dimostrare che la transizione non è un extra costo, ma un investimento che genera valore sociale. Non ci interessa vendere un prodotto, vogliamo partner che condividano una base valoriale.

Perché puntare proprio sul modello integrato e sul PPP?



AB - Perché la frammentazione è il nemico numero uno degli investimenti pubblici. Il modello di HD ESG affianca il Comune in ogni fase: dalla progettazione preliminare alla gestione delle gare, fino all'attivazione delle garanzie finanziarie. Il Partenariato Pubblico-Privato è lo strumento che permette di accelerare questi processi, ma richiede competenze specialistiche che spesso mancano nelle amministrazioni più piccole. Noi mettiamo a sistema queste competenze in un unico modello operativo per semplificare la vita agli enti locali e trasformare il patrimonio pubblico in un volano di rigenerazione che migliori la qualità della vita delle persone.

