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29/07/2026

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I CEO europei spingono sull'Intelligenza Artificiale, ma temono infrastrutture deboli

Secondo una ricerca Cisco l'ottimismo dei leader aziendali sull'IA cresce, ma le barriere tecnologiche restano

Una nuova indagine di Cisco ha coinvolto 2.500 CEO in 23 Paesi, chiedendo loro come vedono l'Intelligenza Artificiale (IA). Il risultato più evidente è che il 65% dei leader teme di non investire abbastanza nella tecnologia, contro il 53% dell'anno scorso. Inoltre, il 69% ritiene l'adozione dell'IA un requisito imprescindibile per le imprese moderne.
In Europa, la priorità dei dirigenti non è la velocità, ma la fiducia, la trasparenza e l'etica. "Evitate di introdurre frettolosamente l'IA nei processi decisionali senza trasparenza", ha dichiarato un CEO europeo. Questo approccio prudente punta a non sacrificare la credibilità in nome dell'efficienza.

La maggior parte dei CEO prevede una collaborazione uomo-IA. Il 72% immagina che entro il 2030 l'IA fornirà supporto o eseguirà compiti sotto la supervisione umana, garantendo sicurezza e gestione etica. "Bisogna muoversi rapidamente con l'IA, ma ancorare sempre le decisioni ai valori umani", ha affermato un dirigente.
Le competenze sul tema stanno aumentando: la percentuale di CEO che si sente frenata dalla scarsa conoscenza dell'IA è scesa dal 74% al 47% in 12mesi, e chi ritiene che questa lacuna impedisca decisioni ponderate è passata dal 74% al 49%.
Le principali difficoltà all'implementazione sono tre:

- Infrastrutture inadeguate: il 53% teme che le limitazioni tecniche ostacolino l'adozione dell'IA.

- Questioni di fiducia: la sicurezza e il controllo dei sistemi autonomi rappresentano la preoccupazione numero uno.
- Dati frammentati: il 34% segnala problemi di qualità, accessibilità e centralizzazione dei dati, ostacolando l'efficacia dell'IA.
Il report "AI Readiness Index 2026" di Cisco, basato su oltre 8.000 leader IT, conferma le stesse tre barriere: solo il 22% ritiene la rete ottimale per i carichi IA, il 31% si sente pronto a garantire sicurezza e controllo, e il 19% dispone di dati completamente centralizzati. Le aziende che superano queste sfide guadagnano un vantaggio competitivo, mentre le altre rischiano di rimanere indietro.


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