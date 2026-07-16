L'era degli alibi finita: l'AI ora è nelle aziende - Punto e a capo - @gigibeltrame

22/07/2026 leisure

L'era degli alibi finita: l'AI ora è nelle aziende

L'AI è diventata infrastruttura indispensabile per le imprese odierne

È finita l'era degli alibi sull'intelligenza artificiale. Per anni ci siamo concessi il lusso del dubbio, della sperimentazione timida, del "vediamo come va", del tavolo di lavoro dove l'AI era ospite occasionale e non convitato di pietra. Quella stagione si è chiusa, e chi non se ne è accorto rischia di scoprirlo nel modo più brusco: attraverso i numeri di un competitor che corre più veloce.

Oggi l'intelligenza artificiale non aspetta più il permesso di entrare in azienda. Ci è già entrata, si è seduta alla scrivania, ha aperto i fascicoli e ha iniziato a lavorare. La domanda non è più "se" adottarla, ma "come" conviverci: come collega che affianca, come collaboratore che alleggerisce il carico, o come concorrente silenzioso che, se non gestito, finisce per soppiantare intere funzioni. Questa distinzione la capiremo meglio nei prossimi mesi, testando, sbagliando, correggendo. Ma il tempo per rimandare la scelta è scaduto.



Perché gli alibi non funzionano più



Gli alibi classici erano rassicuranti: "non è ancora abbastanza precisa", "i nostri processi sono troppo complessi", "aspettiamo che si stabilizzi la normativa", "i nostri clienti non sono pronti". Ognuno di questi argomenti aveva un fondo di verità nel 2023 o nel 2024. Nel 2026 sono diventati scuse, e le scuse hanno un costo che si misura in quote di mercato perse.

Il punto è semplice e spietato: la concorrenza non aspetta che tu sia pronto. Se un'azienda rivale integra strumenti agentici per automatizzare l'analisi dei dati, la generazione di contenuti, il customer service o la produzione stessa, il suo ciclo decisionale si accorcia, i suoi costi si comprimono, la sua capacità di risposta al mercato accelera. Chi resta fermo per prudenza, o per pigrizia mascherata da cautela, non sta semplicemente "aspettando": sta arretrando rispetto a chi si muove.



Dall'esperimento all'infrastruttura



Il cambiamento più significativo di questi ultimi mesi non è tecnologico, è culturale. L'AI è passata dall'essere un progetto pilota isolato, gestito da un team innovation con budget separato, a diventare infrastruttura di base del lavoro quotidiano. Non è più una funzionalità aggiuntiva ma un livello su cui si costruisce tutto il resto, proprio come è successo vent'anni fa con internet e con il cloud dieci anni dopo.

Le aziende che hanno capito questo passaggio non si chiedono più "dobbiamo usare l'AI?", ma "dove nella nostra catena del valore l'AI può fare la differenza prima che lo faccia qualcun altro?". È un cambio di prospettiva radicale: da difesa a offesa, da rincorsa a iniziativa.







Collega, collaboratore o nemico?



La metafora che meglio descrive questa fase è quella dell'assunzione di un nuovo membro del team, il cui ruolo esatto non è ancora chiaro. A volte l'AI si comporta come un collega junior, che sbaglia, che va corretto, che ha bisogno di supervisione. Altre volte agisce come un collaboratore senior, capace di prendere decisioni autonome su compiti definiti, liberando tempo umano per attività a più alto valore. In altri contesti ancora, senza una gestione consapevole, diventa un concorrente interno: sostituisce ruoli, comprime margini, ridefinisce chi ha davvero valore aggiunto in un'organizzazione.

Questa ambiguità non è un problema da risolvere subito, è una condizione da attraversare. Le aziende che vinceranno non sono quelle che avranno la risposta perfetta oggi, ma quelle che avranno costruito i muscoli organizzativi per adattarsi mentre la risposta si definisce sul campo.

Il costo dell'immobilismo



Restare fermi non è una posizione neutra. È una scelta attiva, con conseguenze attive. Ogni mese di ritardo nell'integrare l'AI nei processi non è un mese di stabilità: è un mese in cui i competitor più agili accumulano dati, esperienza, processi ottimizzati che poi sono difficilissimi da recuperare. Il vantaggio competitivo nell'AI non si misura solo nell'accesso alla tecnologia, ormai ampiamente disponibile per chiunque, ma nella velocità e nella qualità con cui la si integra nei flussi di lavoro reali.

Cosa significa davvero "mettersi al lavoro"



Non significa comprare un abbonamento a un chatbot e sentirsi a posto. Significa ridisegnare processi, formare le persone, ridefinire ruoli e responsabilità, accettare che alcune funzioni cambieranno pelle e altre nasceranno da zero. Significa, soprattutto, smettere di trattare l'AI come un tema da conferenza e cominciare a trattarla come un tema da bilancio, da organigramma, da roadmap operativa.

L'era degli alibi è finita perché il mercato non concede più il beneficio del dubbio a chi resta a guardare. L'intelligenza artificiale si è già messa al lavoro. La domanda che ogni organizzazione dovrebbe porsi ora non è più teorica: è se vuole scegliere il proprio ruolo in questa trasformazione, o se preferisce che qualcun altro lo scelga per lei.

