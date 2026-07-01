08/07/2026 sport

Golden State Warriors e IREN siglano un accordo storico

Oltre al logo sulla maglia, la partnership include la designazione di IREN come partner ufficiale per il cloud AI di Golden State, la presenza del marchio sulle tute da riscaldamento delle giocatrici delle Valkyries

Golden State Warriors e IREN, fornitore di servizi cloud per l'intelligenza artificiale, hanno annunciato una partnership definita "storica". L'accordo prevede la presenza del marchio IREN sul badge della maglia dei Warriors, la designazione di IREN come partner ufficiale per il cloud AI della squadra e l'inserimento del logo sulle tute termiche delle giocatrici delle Valkyries (WNBA) e sulle maglie di Santa Cruz. Inoltre, il brand sarà visibile all'interno del Chase Center e supporterà la piattaforma annuale City Edition dei Warriors.

"Il logo sulla maglia dei Warriors è la nostra piattaforma globale più visibile e trovare un partner che condividesse la nostra visione sia in termini di innovazione che di coinvolgimento della comunità era fondamentale", ha dichiarato Mike Kitts, Chief Commercial Officer di Golden State. "IREN si impegna a promuovere il futuro della tecnologia, dell'istruzione e dell'impatto locale e si allinea perfettamente con i nostri obiettivi, poiché puntiamo a superare i limiti dell'innovazione su scala globale e a creare un'eredità duratura nella Bay Area e oltre".



"Ciò che rende speciale Golden State è la piattaforma che ha costruito: prestazioni da campioni, un'attività che definisce il settore e un profondo impegno verso la comunità, elementi che si rafforzano a vicenda nel tempo", ha affermato Daniel Roberts, co-fondatore e co-CEO di IREN. "Noi di IREN concepiamo la nostra attività con una prospettiva simile. Possediamo e gestiamo l'intera infrastruttura: energia, data center e risorse di calcolo. Questa integrazione verticale ci consente di gestire i carichi di lavoro di intelligenza artificiale più esigenti al mondo e di investire nelle comunità che ci supportano. Questa partnership unisce due organizzazioni focalizzate sull'esecuzione, che condividono un impegno verso le persone e la città, costruendo il futuro".



Nel quadro della collaborazione, le due realtà lanceranno iniziative volte a incrementare l'accesso all'educazione, a diffondere l'alfabetizzazione in AI e nelle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) e a generare un impatto sociale sostenibile nella Bay Area. Attraverso la Golden State Community Foundation e gli investimenti comunitari di IREN, saranno sostenuti programmi giovanili, la ristrutturazione di campi da basket pubblici e la distribuzione annuale di 10.000 maglie dei Warriors a giovani delle comunità svantaggiate.

