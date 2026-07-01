08/07/2026 leisure

Gestione della ricchezza con competenze multidisciplinari - Libro "Family Office"

Sstrumenti per gestire patrimoni complessi e family office

Conservare e accrescere il valore della ricchezza, soprattutto in contesti complessi come quelli che stiamo attraversando è altrettanto importante di crearsi un proprio patrimonio. Un impegno che richiede competenze multidisciplinari, metodo e capacità di coordinamento che la generalità dei risparmiatori e degli investitori non possiede. Anche perché stiamo parlando di attività fiduciaria e trust, wealth planning, fiscalità patrimoniale, monitoraggio dei portafogli finanziari, pianificazione assicurativa e altri strumenti a supporto di patrimoni complessi.

Fra i soggetti dediti alla cura dei patrimoni hanno recentemente assunto crescente rilievo i cosiddetti family office, realtà eterogenee per struttura e modello operativo, promosse sia in proprio da una o più famiglie facoltose sia, sempre più spesso, da banche, intermediari finanziari e società fiduciarie. A questo importante strumento è dedicata la nuova edizione aggiornata di Family Office, a cura di Roberto Ruozi, Filippo Cappio e Marco Agosti, edito da Il sole 24 Ore-Radiocor. Un testo che valorizza la consolidata esperienza di Unione Fiduciaria, la maggiore società fiduciaria indipendente in Italia per masse in amministrazione, fondata a Milano nel 1958,



Il libro analizza la gestione e la protezione dei patrimoni complessi, adottando un approccio pratico e multidisciplinare. Gli autori spiegano come i Family Office operino come "registi" per coordinare banche, investimenti e professionisti. Il volume si articola intorno a macro-temi e strumenti operativi specifici. L'introduzione e modelli di Family Office, l'evoluzione dei modelli, le differenze e caratteristiche tra Single-Family Office (strutture dedicate a una sola famiglia) e Multi-Family Office (strutture che servono più nuclei familiari). La complessità del patrimonio. E ancora, come mappare e governare patrimoni frazionati tra più istituti bancari (multi bancarizzazione), immobili e aziende. Nel testo sono descritti gli strumenti a disposizione, come quelli di analisi e controllo (Check-up). Tra questi il check-up patrimoniale, attraverso metodologie per mappare in modo globale gli asset di famiglia. Il monitoraggio dei costi e conseguenti strategie per analizzare e ridurre i costi di gestione applicati dai vari intermediari finanziari e il controllo dei mandati.



Con un lessico per quanto possibile alla portata di tutti, gli autori guidano il lettore nella comprensione delle caratteristiche dei family office e degli strumenti e delle metodologie che essi applicano a contesti patrimoniali complessi. Pur facendo spesso riferimento alla dimensione degli individui detentori di grandi patrimoni (high net worth individuals e fasce patrimoniali superiori), il volume non si rivolge esclusivamente ad essi, bensì anche a tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche ed enti con finalità istituzionali o filantropiche) che sono interessati a sviluppare maggiore consapevolezza su una governance patrimoniale fondata su metodo, controllo dei rischi ed efficienza nel lungo periodo.



Nell'intento di offrire una trattazione utile, concreta e formativa, questo libro applica nei confronti del lettore il medesimo principio alla base della missione di un family office: il migliore interesse del cliente, della sua famiglia e del suo patrimonio.

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione



