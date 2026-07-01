08/07/2026 fare

La fabbrica AAA di Siemens: la physical AI trasforma l'industria

Masoero (Siemens Italia): non è solo una questione di accelerazione dellla produzione con robot, ma di fabbriche differenti

Floriano Masoero, CEO di Siemens Italia, ha aperto la terza edizione dei Siemens Tech Talks 2026 sottolineando l'avvento della fabbrica "Triple A" (autonoma, adattiva, agentica). L'evento, articolato in più sedi di clienti e partner, ha posto al centro la Physical AI e il suo impatto sulla catena di valore industriale, con Ferrari e Pirelli a testimoniare i risultati.

La fabbrica Triple A è descritta come un ecosistema dove le macchine decidono in tempo reale. Siemens la cita già realizzata nella Lighthouse Factory di Erlangen, in Germania: qui il digital twin e l'AI gestiscono logistica, controllo qualità e avvio linee produttive. Grazie alla simulazione 3D, l'investimento in robot è calato del 25% e il tempo di messa in funzione di una nuova linea è sceso a sei mesi.



Un elemento chiave è l'Eigen Engineering Agent, integrato nel TIA Portal. Questo agente traduce descrizioni in linguaggio naturale in codice di automazione, riducendo i tempi di sviluppo fino a cinque volte, migliorando l'efficienza del 50% e la qualità dell'80%. "Liberiamo gli ingegneri per farli innovare" - ha affermato Masoero.

Masoero ha evidenziato tre ostacoli all'adozione industriale dell'AI: prima, la mancanza di priorità - "non mettere l'IA ovunque" -; secondo, la frammentazione in progetti pilota isolati; terzo, la "sindrome del cavaliere solitario", superabile solo costruendo ecosistemi e partnership. Sull'aspetto umano, ha spiegato che a Erlangen il numero di addetti non è diminuito, ma il loro ruolo è passato dalla produzione alla supervisione, il modello "human-in-the-loop".



DanielePetecchi, Global Head of Data, AI eR&D di Pirelli, ha illustrato il passaggio dal trial-and-error al Virtual Compounder. Con più di 100 materie prime per pneumatico, la tradizionale iterazione fisica è stata sostituita da una progettazione virtuale basata su dati storici. Il Virtual Compounder combina GenAI e Physics-InformedAI: la parte generativa propone nuove mescole, mentre la fisica integra equazioni per esplorare combinazioni chimiche mai testate. Il risultato è una riduzione dei tempi di sviluppo e una maggiore sostenibilità. Inoltre, il CyberTyre consente al pneumatico di raccogliere dati per sicurezza, guida autonoma e servizi al conducente. "L'AI amplifica la creatività umana" - ha spiegato Petecchi.







GianmariaFulgenzi, Chief Product Development Officer di Ferrari, ha mostrato come la simulazione sia ora il metodo standard per lo sviluppo dei veicoli. In quattro anni l'azienda ha creato 15 modelli, lanciandone quattro all'anno, tutti testati in simulatore prima di toccare il metallo. La Purosangue è l'esempio più emblematico: motore, aerodinamica, consumi e dinamica sono definiti interamente nel virtuale, con una precisione del 99,99%. La stessa logica si applica alle architetture elettriche, dove migliaia di combinazioni sono simulate prima di investire. Il nuovo e-building di Maranello, grazie alla digitalizzazione, gestisce sulla stessa linea un V12, un V8 e un elettrico, dimostrando che la flessibilità è la chiave per gestire la complessità.

Il format diffuso dei TechTalks ha incluso tre eventi collocati presso i partner: il Politecnico di Milano ha illustrato la gestione intelligente di 75000 punti di controllo attraverso DesigoCC e BuildingX; AcegasApsAmga ha presentato la modernizzazione di 28 cabine secondarie con tecnologia CleanAir e telecontrollo RTU; PominiTenova ha raccontato la collaborazione di quarant'anni con Siemens, culminata nello sviluppo di rettificatrici per cilindri di laminazione più autonome, grazie all'integrazione di SinumerikOne e soluzioni AI di processo.

- La fabbrica "Triple A" e i tre ostacoli all'adozione.

- Pirelli: dal trial-and-error al VirtualCompounder.

- Ferrari: 15 modelli sviluppati in quattro anni grazie alla simulazione.

- Il format diffuso: Politecnico, Acegas Aps Amga e Pomini Tenova.

- Tenova: partnership per rettificatrici autonome.

