01/07/2026 marketing

Le recensioni online spingono i brand ai primi posti nelle risposte AI

Besio (Trustpilot): acquisire recensioni autentiche, rispondere ai feedback e mantenere una presenza attiva su piattaforme non è più un'opzione, ma una leva strategica concreta per essere trovati, scelti e raccomandati dai sistemi di AI

Trustpilot ha analizzato più di 800.000 risposte generate da ChatGPT, Gemini, Perplexity e Google AI Mode. I dati mostrano che i brand che raccolgono recensioni e rispondono ai feedback compaiono nel 75% delle risposte, mentre quelli senza una presenza strutturata sono citati solo all'1%. Questo indica che le recensioni, le valutazioni e i segnali di fiducia sono ormai elementi centrali per gli strumenti di AI generativa, che li usano per suggerire, confrontare e descrivere i brand.

Avere un profilo su una piattaforma di recensioni aumenta drasticamente la probabilità di essere citati. Un brand con almeno 13 recensioni su Trustpilot passa dall'1% al 53% di probabilità di comparire nelle risposte AI. Quando il numero di recensioni supera gli 80 e la gestione dei feedback è attiva, la probabilità sale al 75%.



Al contrario, l'assenza di recensioni diventa un segnale negativo per gli algoritmi. I brand che non raccolgono feedback rischiano di essere meno visibili o addirittura esclusi dalle risposte generate dall'AI. Il dato è rilevante perché il 58% dei consumatori utilizza già strumenti di AI per cercare prodotti e servizi, creando un divario netto tra chi investe nella reputazione online e chi resta "invisibile".

"Nell'era delle ricerche guidate dall'AI, è la fiducia a determinare la visibilità. Le aziende che oggi non investono nella propria reputazione online rischiano di diventare invisibili nei nuovi percorsi d'acquisto guidati dall'AI", ha commentato Nicoletta Besio, General Manager South Europe di Trustpilot. "I risultati emersi dallo studio confermano che acquisire recensioni autentiche, rispondere ai feedback e mantenere una presenza attiva su piattaforme come Trustpilot non è più un'opzione, ma una leva strategica concreta per essere trovati, scelti e raccomandati dai sistemi di AI. I nostri strumenti più recenti aiutano i brand a capire proprio come questi segnali di fiducia influenzino la propria visibilità nell'AI, per costruire strategie efficaci in un panorama in continua evoluzione".



Lo studio evidenzia che i siti di recensioni costituiscono la seconda fonte più utilizzata dagli strumenti di AI, con il 14% delle citazioni totali, subito dopo i siti ufficiali dei brand. Tra le piattaforme analizzate, Trustpilot è risultata la più citata da tutti gli strumenti testati.

Tre fattori chiave spiegano il predominio di Trustpilot:



- contenuti costantemente aggiornati.

- recensioni dettagliate e rilevanti.

- forte autorevolezza online della piattaforma.

Con una media di 200000 recensioni pubblicate ogni giorno nel 2025 e una domain authority di 94/100, Trustpilot è una delle principali fonti reputazionali per gli algoritmi di AI.







Gli strumenti di AI sfruttano i dati di Trustpilot per costruire la narrativa intorno ai brand: analizzano il TrustScore, sintetizzano i temi ricorrenti nei feedback e rielaborano le recensioni degli utenti. Per influenzare questa narrazione, le aziende devono migliorare la customer experience. Una raccolta costante di feedback e una gestione attiva delle recensioni forniscono ai sistemi di AI dati aggiornati e affidabili, contribuendo a creare un quadro più completo della reputazione del brand.





