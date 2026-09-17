01/07/2026 marketing

Le parole chiave spingono le aziende verso le citazioni AI

Le imprese con più keyword su Google ottengono più citazioni su AI Overview, ChatGPT, Perplexity, Gemini e Copilot

Seeders, agenzia europea specializzata in visibilità digitale, ha pubblicato uno studio che incrocia metriche SEO e citazioni su piattaforme di intelligenza artificiale per 147 unicorni operanti in 12 mercati europei. Il risultato principale evidenzia una correlazione quasi perfetta (p = 0,93) tra il numero di keyword organiche posizionate su Google e la frequenza con cui i brand vengono citati da ChatGPT, Perplexity, Copilot e altri LLM. Al contrario, il solo Domain Rating mostra una correlazione moderata (p = 0,43), indicando che la link building tradizionale diventa davvero efficace solo quando supporta contenuti informativi specifici.



Nel panorama italiano, Prima.it emerge al vertice con 2.555 citazioni totali, seguito da Namirial con 983. La strategia di Prima.it combina più di 8.600 keyword informative con un traffico mensile consolidato, garantendo la massima presenza nei modelli LLM. Al contrario, marchi con alta autorità ma pochi contenuti citabili registrano risultati deludenti.

- Bending Spoons registra solo 4 citazioni, nonostante la fama, perché si concentra su 75 keyword informative.

- Satispay ottiene 440 citazioni grazie a guide di educazione finanziaria, dimostrando il valore della link building orientata al contenuto.

- Scalapay mostra performance analoghe, con contenuti mirati che alimentano le citazioni AI.



- Google AI Overview concentra l'89% delle citazioni italiane, evidenziando il predominio di questo canale.

- Gemini resta invisibile per tutti gli unicorni italiani, sottolineando un gap di visibilità su questa piattaforma.

A livello continentale, la Spagna si distingue per la dipendenza da AI Overview (53% delle citazioni), trainata dal portale immobiliare Idealista, che totalizza 26.900 citazioni grazie a 192.000 keyword e 6 milioni di visite mensili. In Francia, la normativa sui diritti connessi blocca AI Overview, spostando la visibilità su ChatGPT (44%). Lo studio rileva inoltre che il 12% dei giganti tech europei (18 su 147) è completamente assente dalle risposte generate dagli LLM.







I dati delineano una catena del valore chiara: la link building di qualità alimenta il posizionamento organico, il posizionamento determina la copertura delle keyword, e quelle posizioni sono il segnale che le piattaforme AI usano per citare i brand. Le aziende con traffico prevalentemente transazionale, come SaaS o marketplace privi di blog, tendono a rimanere escluse dalle risposte dei LLM, rendendo indispensabile la creazione di contenuti informativi specialistici per garantire visibilità nella nuova era digitale.





