01/07/2026 marketing

Il beauty si fonde con wellness e longevità: la nuova frontiera del retail

Volpe (Retail Hub): il settore beauty si trasforma in un ecosistema di benessere integrato, guidato da AI e dati

Il mercato globale del beauty sta vivendo una crescita più rapida rispetto a molti altri comparti consumer, spinto da una domanda che supera l'estetica per includere wellness, salute e longevità. Parallelamente, l'economia del wellness ha superato i 6,8 trilioni di dollari a livello mondiale, trainata da settori quali prevenzione, turismo del benessere, spa, nutrizione e servizi per la longevità. In Italia, accanto alle categorie tradizionali, si rafforzano il beauty-wellness, la cosmesi funzionale, la nutraceutica, il medical beauty e le esperienze psicofisiche, creando un mercato ibrido in cui la bellezza è parte di un percorso più ampio di wellbeing.



«Per anni il beauty è stato raccontato come un settore legato prevalentemente all'estetica, ai prodotti e alla comunicazione. Oggi siamo di fronte a una trasformazione molto più profonda. I confini tra beauty, wellness, salute, tecnologia e intrattenimento stanno progressivamente scomparendo. Il consumatore non acquista più semplicemente una crema, un profumo o un trattamento: cerca soluzioni integrate che migliorino il proprio benessere fisico e mentale, la propria qualità della vita e persino la propria longevità. Allo stesso tempo vediamo emergere nuovi protagonisti, dai creator brand ai marchi digital native, fino a operatori provenienti da mondi completamente diversi come quello della salute, dell'hospitality o della tecnologia. Oggi il beauty è uno dei laboratori più interessanti dell'innovazione retail e probabilmente uno dei settori che cambierà più rapidamente nei prossimi cinque anni», commenta Massimo Volpe, Founder di Retail Hub.



Il collegamento più significativo è quello tra beauty, wellness e salute, dove la cura di sé si intreccia con la prevenzione, l'attività fisica, l'alimentazione, il sonno e la gestione dello stress. Operatori come Terme & Spa Italia, QC Spa of Wonders e The Longevity Suite confermano che i consumatori vedono questi elementi come parti di un unico ecosistema, influenzando anche il settore termale e dell'hospitality wellness. Le nuove generazioni richiedono programmi strutturati che combinano check-up, sport, nutrizione e recupero psicofisico, passando dal semplice relax a vere wellbeing destination.







Le spa e le terme non sono più luoghi occasionali, ma strumenti di prevenzione e miglioramento della qualità della vita. Crescono i percorsi di medical wellness, i programmi personalizzati e le formule che integrano ospitalità, salute e benessere. In un contesto di iperconnessione, la disconnessione assume valore: il tempo dedicato a sé stessi è percepito come necessario per rallentare, recuperare l'attenzione e ristabilire l'equilibrio mentale. Questo trend alimenta lo sviluppo di urban spa e di spazi di rigenerazione anche nelle aree metropolitane.

Il valore per il consumatore non è più legato solo al prodotto, ma all'intera esperienza vissuta. I brand devono creare momenti memorabili, capaci di generare coinvolgimento emotivo, relazionalità e senso di appartenenza, intervenendo su retail fisico, e-commerce, hospitality e tutti i touchpoint.

Le community emergono come leva fondamentale. Figure come Clio Zammatteo (fondatrice di ClioMakeUp) e Paola Turani (Eveir) hanno mostrato come i brand più riusciti nascano da relazioni autentiche con il pubblico, piuttosto che da grandi investimenti pubblicitari. La fiducia, la credibilità e la capacità di creare appartenenza diventano asset strategici pari al prodotto.

Questo contesto favorisce la nascita di brand indipendenti e founder-led, esempi sono Eco Bio Boutique, Fler ed Extralandia, che si distinguono per forte identità, rapporto diretto con il cliente, innovazione di prodotto e capacità di interpretare nuovi bisogni. Molti di questi marchi nascono in ambienti digitali, dimostrando che è possibile costruire realtà rilevanti anche al di fuori dei tradizionali canali di distribuzione.

L'AI e le tecnologie emergenti accelerano l'innovazione nel settore. Dallo sviluppo di nuovi prodotti alla customer experience, dalla personalizzazione delle offerte alla gestione dei punti vendita, le soluzioni digitali riducono tempi, costi e complessità operative. Il caso Pinalli con Cegid evidenzia come l'integrazione omnicanale, basata su dati e strumenti avanzati, migliori l'interazione con il cliente, rendendola più efficace e personalizzata. L'innovazione non è solo automazione, ma utilizzo di tecnologie per potenziare le competenze dei team di vendita e rafforzare la relazione brand-cliente.

Nuovi attori come Luxury Lab Cosmetics, Naturalia Tantum e Clinicalfarma mostrano che il mercato si apre a modelli imprenditoriali diversi, specializzandosi su ingredienti, personalizzazione, efficacia, sostenibilità e trasparenza. Il successo non dipende più dalla dimensione aziendale, ma dalla capacità di offrire proposte distintive e rispondere a esigenze specifiche, rendendo il settore più frammentato, competitivo e innovativo.





