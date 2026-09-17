01/07/2026 digital

HPE amplia GreenLake: AI, cloud privato e semplificazione operativa

HPE: la vera sfida è gestire la complessità e per ridurre costi

HPE ha annunciato l'estensione delle funzionalità di GreenLake per garantire operazioni unificate alle imprese, puntando su innovazioni nell'AIOps agentico, nel cloud privato e nei software per infrastrutture AI. Il nuovo modello operativo mira a contenere l'aumento dei costi della virtualizzazione, a modernizzare l'infrastruttura per i carichi di lavoro AI e a ridurre la complessità gestionale. "Man mano che le imprese ampliano l'uso dell'AI, hanno bisogno di strumenti più semplici per gestire le infrastrutture AI e modernizzare le operazioni in ambienti ibridi senza dover affrontare complessità, frammentazione o costi difficili da prevedere", afferma Fidelma Russo, EVP, President and GM, Hybrid Cloud and CTO di HPE. "Gli ultimi progressi in GreenLake offrono alle aziende un percorso collaudato e unificato per gestire operazioni ibride supportate dall'intelligenza artificiale ponendo al contempo le basi per le future operazioni sempre più autonome".



GreenLake Intelligence introduce un framework AI agentic per il cloud ibrido, con un registro centralizzato degli agenti, funzionalità di pianificazione intelligente e controlli di governance sicuri, facilitando il coordinamento tra infrastrutture, applicazioni e processi operativi. OpsRamp Operations Copilot aggiunge osservabilità per agenti e LLM, consentendo il monitoraggio dell'uso dell'AI, la governance basata su token e una visione chiara dei costi operativi; il copilot rileva proattivamente i problemi mediante correlazione telemetrica full-stack e analisi delle cause radice. HPE collabora con ServiceNow per trasformare gli insight in tempo reale in un'erogazione di servizi autonoma e AI-driven, integrando GreenLake Intelligence tramite OpsRamp Operations Copilot con l'ecosistema di agenti autonomi di ServiceNow.



HPE Morpheus Software si evolve in una piattaforma enterprise completa, combinando provisioning self-service con osservabilità e gestione per ambienti cloud ibridi. Il nuovo Morpheus Orchestration Copilot, parte di GreenLake Intelligence, automatizza il provisioning e l'orchestrazione, eliminando inefficienze e errori manuali; grazie all'architettura "bring your own model", le aziende usano i propri modelli e strumenti AI mantenendo governance e sicurezza. Morpheus Central, fornito tramite GreenLake, offre visibilità, governance e gestione centralizzate su più distribuzioni. Il Software-defined networking (SDN) introdotto garantisce sicurezza zero-trust, multitenancy, conformità alle policy e rete overlay VXLAN, riducendo i tempi di provisioning fino al 60%. L'automazione Intent-based e closed-loop, tramite integrazione con HPE Juniper Apstra, verifica lo stato della rete in tempo reale, elimina discrepanze di configurazione e applica le policy su larga scala. Le funzionalità Stretched cluster assicurano resilienza metro-grade con due siti attivi, replica sincrona e failover automatico. HPE Zerto Software consente migrazioni in tempo reale da ambienti VMware a macchine virtuali HPE, garantendo protezione continua dei dati.



Citrix e HPE rafforzano la collaborazione strategica su soluzioni di cloud privato e virtualizzazione, iniziando con il portare Citrix Desktop-as-a-Service (DaaS) su GreenLake per implementazioni on-premise sovrane. L'integrazione di Citrix DaaS e Citrix Virtual Apps and Desktops con HPE Morpheus Software-VM Essentials costituisce la piattaforma di virtualizzazione principale, mentre HPE CloudOps fornisce orchestrazione, automazione e osservabilità unificate per implementazioni ibride su GreenLake.

Durante l'HPE Partner Growth Summit 2026, sono stati lanciati nuovi programmi per clienti e service provider. Un programma di migrazione della piattaforma di virtualizzazione permette ai partner di ridurre il rischio finanziario dei clienti, offrendo fino a un anno gratuito di licenze VM Essentials, un anno di HPE Zerto a $1 per migrazioni senza interruzioni e tasso d'interesse dello 0% tramite HPE Financial Services. Il programma HPE CloudOps Software consente ai provider di progettare, gestire e commercializzare servizi di cloud privato differenziati, con funzionalità multi-tenancy, self-service, SDN, governance basata su policy e gestione dei costi; HPE Cloud Commit aggiunge prezzi preferenziali e servizi legati alla spesa impegnata.







Il portafoglio HPE Private Cloud ora copre dall'edge al data center con gestione basata su Morpheus e implementazione air-gapped per ambienti disconnessi o regolamentati. PC3000 è stato aggiornato per supportare implementazioni air-gapped sia in contesti edge che core, con certificazione VMware vSphere9 per evitare migrazioni di piattaforma. PC7000 modernizza le operazioni dei data center mission-critical, includendo Infrastructure-as-Code con supporto Terraform, automazione nel private cloud e compatibilità con VMware vSphere 9; la versione air-gapped è pronta per la certificazione Impact Leve 4 (IL4) del Dipartimento della Difesa USA, garantendo sicurezza conforme a standard nazionali e internazionali.

Per far fronte all'attuale volatilità dei prezzi delle materie prime, GreenLake Flex Solutions propone un modello flessibile a consumo, con una nuova interfaccia integrata che combina osservabilità di ambienti ibridi, dati sulla sostenibilità IT e analisi dei consumi, offrendo un unico punto di accesso a tutti gli strumenti. I clienti possono acquistare le principali soluzioni software di terze parti direttamente tramite il GreenLake Marketplace.

