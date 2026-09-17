L'AI rende l'esecuzione facile ma minaccia la capacità di immaginare - Punto e a capo - @gigibeltrame

01/07/2026 leisure

L'AI rende l'esecuzione facile ma minaccia la capacità di immaginare

L'accessibilità dell'AI semplifica l'attuazione ma rischia di sterilizzare la creatività, un avvertimento per professionisti e manager

"La tua idea vale zero senza esecuzione"! Dai, affronta il paradosso che l'AI ha generato.

Un tempo, realizzare un progetto richiedeva anni di studio, competenze tecniche, team dedicati e budget importanti. Oggi, basta un prompt ben formulato e la determinazione a sperimentare.

Il cambiamento di paradigma ha reso l'esecuzione più accessibile, ma al contempo ha indebolito la fase di generazione dell'idea. Sempre più persone non si chiedono più "qual è l'idea giusta?" ma "cosa posso fare con l'AI?". Questo spostamento trasforma lo strumento in punto di partenza, filtro e gabbia per l'immaginazione.



Un concetto che nasce già pensando a come l'AI lo realizzerà è già "addomesticato". Non si tratta più di una libera invenzione, ma di una proposta che si piega allo strumento invece di usarlo come leva.

Il vero rischio non è che l'AI sostituisca il lavoro umano, ma che sottragga la capacità di immaginare prima di eseguire. Questa perdita di creatività rappresenta un costo che nessuna automazione può giustificare.

Il messaggio finale invita tutti i professionisti, manager, founder e studenti a riflettere su questo equilibrio: sfruttare l'AI per l'esecuzione senza lasciarsi dominare nella fase di concezione.





