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01/07/2026

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Decarbonizzazione: la nuova leva competitiva per le PMI e midcap europee

Ifourah (BCG): Il 66% delle aziende che hanno riscontrato un vantaggio competitivo sono quelle che hanno combinato gli investimenti con una strategia climatica strutturata

L'88% delle PMI e delle mid-cap europee considera la decarbonizzazione un elemento fondamentale della propria strategia, mentre il 56% la percepisce già come vantaggio competitivo tangibile. I dati provengono dalla quarta edizione del Barometro Argos-BCG, realizzato tra metà marzo e metà aprile2026 su un campione di 750 dirigenti di imprese europee continentali e del Regno Unito. Nonostante le incertezze geopolitiche, le ambizioni climatiche rimangono elevate: l'85% delle aziende intende mantenere o accelerare gli sforzi di riduzione delle emissioni.

Le imprese stanno integrando la decarbonizzazione nelle priorità aziendali. L'88% ritiene la riduzione delle emissioni di gas serra importante o fondamentale, e l'85% prevede di mantenere o intensificare gli interventi, nonostante il recente allentamento di alcuni obblighi europei in materia di sostenibilità.
La decarbonizzazione emerge come leva per trasformare il core business: il 73% delle aziende la vede come opportunità di creazione di valore, con un incremento rispetto alle precedenti edizioni del barometro. Le azioni si stanno spostando da semplici ottimizzazioni operative a trasformazioni strutturali; il 54% ha adattato il modello di business per ridurre l'impronta carbonica (ad esempio, lanciando prodotti o servizi più ecologici), doppio rispetto al 2023, mentre il 58% ha adottato approcci di eco-design, +11 punti rispetto al 2025.

"La decarbonizzazione sta cambiando rotta: non è più solo una questione di miglioramento operativo, ma sta diventando una leva per la differenziazione strategica e la trasformazione duratura delle imprese. Il 2026 segna una svolta: la decarbonizzazione non è più solo un'ambizione, ma un motore di competitività", afferma Simon Guichard, Partner, Argos Fund.

I benefici economici della decarbonizzazione si rendono sempre più concreti. Il 56% degli intervistati ha già registrato un vantaggio competitivo, cifra triplicata rispetto al 2023. Il 70% attribuisce il beneficio all'efficienza energetica e ai risparmi sui costi, il 48% alla conquista di nuovi mercati o all'incremento di quote di mercato, e il 45% al miglioramento delle condizioni di finanziamento. Il 34% delle imprese investe ora in modo significativo nella decarbonizzazione all'interno di una strategia climatica strutturata, tre volte più del 2023.


"Le organizzazioni più avanzate ottengono i risultati migliori: il 66% delle aziende che hanno riscontrato un vantaggio competitivo sono quelle che hanno combinato gli investimenti con una strategia climatica strutturata. La decarbonizzazione crea valore quando fa parte di una visione a lungo termine", afferma Mehdi Ifourah, Principal, BCG.

Il principale ostacolo rimane il finanziamento: il 58% delle aziende individua vincoli finanziari come la barriera più significativa per l'attuazione dei progetti di decarbonizzazione. Mobilizzare risorse adeguate è quindi cruciale per consentire a PMI e mid-cap di proseguire gli investimenti e avanzare nella trasformazione.

Nel contesto italiano, le medie imprese mostrano il più alto livello di ottimismo in Europa: l'87% vede la transizione come opportunità e il 47% sta intensificando gli sforzi, il tasso di accelerazione più elevato, con un +15% rispetto al 2025. Tuttavia, solo il 9% destinano più del 10% della spesa annuale alla decarbonizzazione, il valore più basso in Europa. Il divario tra volontà e investimento è accentuato da un contesto politico in deterioramento: le risorse del PNRR destinate alla decarbonizzazione delle medie imprese sono state riassegnate a metà del 2025, e lo strumento di sostegno principale, Transizione 5.0, si è esaurito entro novembre, lasciando molte domande aperte sui finanziamenti futuri.

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