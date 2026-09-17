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Orla Ralph (Irish Business Network Italy): siamo la porta d'ingresso alla comunità economica italo-irlandese

L'associazione rappresenta un punto di incontro per aziende, professionisti e giovani talenti interessati a creare connessioni, condividere competenze ed esperienze ed esplorare nuove opportunità di business

L'Italia rappresenta uno dei principali partner commerciali europei dell'Irlanda, mentre numerose aziende irlandesi hanno scelto il nostro Paese come mercato strategico per la propria crescita. Allo stesso tempo, sempre più imprese italiane guardano all'Irlanda come hub europeo per innovazione, tecnologia e investimenti internazionali. C'è chi facilita queste relazioni. Ne abbiamo parlato con Orla Ralph Presidente Irish Business Network Italy.





Quando e perché è nata l'associazione?



L'idea di creare la Irish Business Network Italy (IBNI) nasce all'inizio del 2022 da una conversazione tra John Roche, Direttore di Enterprise Ireland a Milano, e Antonietta Marsaglia, allora Console Onorario d'Irlanda a Milano.



John Roche aveva già promosso con successo iniziative analoghe in altri Paesi, tra cui la Svezia, e riteneva che anche in Italia esistessero le condizioni per creare una piattaforma capace di rafforzare i legami economici tra Irlanda e Italia. In passato, a Milano era già presente un'associazione economica italo-irlandese focalizzata sulla promozione del business verso l'Irlanda.

Nel 2023, grazie anche al sostegno dell'allora Ambasciatrice d'Irlanda in Italia, Patricia O'Brien, il progetto ha preso forma concretamente. Il 28 dicembre 2023 un gruppo di soci fondatori ha costituito ufficialmente la Irish Business Network Italy.

L'associazione è oggi guidata da me, affiancata dal Vicepresidente Alberto Rizzini, dalla Tesoriera Maria Fitzpatrick e dalla Segretaria Mary O'Connor. A supporto della governance opera uno Steering Committee composto da 14 membri che si riunisce mensilmente, mentre tra i membri onorari figurano l'Ambasciatrice d'Irlanda e il Console Generale. L'Assemblea Generale dei Soci si svolge ogni anno nel mese di dicembre.







Quali sono le finalità e qual è la vostra mission?



La missione della Irish Business Network Italy è promuovere partnership, scambi commerciali e investimenti tra Italia e Irlanda, favorendo lo sviluppo di relazioni economiche solide e durature tra i due Paesi.

L'associazione rappresenta un punto di incontro per aziende, professionisti e giovani talenti interessati a creare connessioni, condividere competenze ed esperienze, esplorare nuove opportunità di business e accedere a relazioni privilegiate con istituzioni e stakeholder chiave.

Crediamo fortemente nel valore della cooperazione economica europea e lavoriamo per facilitare l'ingresso delle imprese nei rispettivi mercati, mettendo a disposizione competenze, networking e occasioni di confronto.







Guardando al futuro, intendiamo ampliare ulteriormente la nostra presenza sul territorio italiano, sviluppando nuove attività nelle regioni in cui sono presenti comunità irlandesi o realtà imprenditoriali interessate al mercato irlandese.





Chi sono i vostri membri e come si aderisce?



A oggi la Irish Business Network Italy conta oltre 110 membri, suddivisi in tre categorie: aziende, professionisti e giovani associati.

Le aziende aderenti comprendono sia realtà italiane sia irlandesi operanti in diversi settori economici, mentre i professionisti sono prevalentemente cittadini irlandesi che lavorano in Italia in ambiti quali finanza, consulenza, tecnologia, marketing, diritto e commercio internazionale.

Negli ultimi mesi abbiamo inoltre lanciato lo Youth Group, una community dedicata ai giovani tra i 18 e i 30 anni interessati a sviluppare relazioni professionali e competenze internazionali.

La maggior parte dei nostri membri è attualmente concentrata nel Nord Italia, ma uno degli obiettivi strategici per i prossimi anni è rafforzare la presenza dell'associazione anche in altre aree del Paese, a partire da Roma, dove abbiamo già avviato contatti con potenziali partner e collaboratori.

Per aderire è possibile consultare il sito dell'associazione (www.irishbusinessnetworkitaly.com). Le candidature vengono valutate dallo Steering Committee e, una volta approvate, il nuovo membro completa l'iscrizione attraverso il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria di appartenenza.





Quali sono le opportunità per i membri?



La Irish Business Network Italy offre ai propri membri numerose occasioni di networking, formazione e sviluppo professionale.

Ogni anno organizziamo circa quattro eventi dedicati al networking e all'approfondimento di temi strategici per il mondo delle imprese. Gli incontri prevedono la partecipazione di esperti e professionisti che animano panel di discussione e momenti di confronto con il pubblico.

Tra gli argomenti affrontati finora figurano intelligenza artificiale, cybersecurity, deepfake, digital health, data centre, mentoring e consulenza interculturale, oltre a iniziative dedicate all'arte e al design irlandese.

Accanto agli eventi, promuoviamo attività formative e favoriamo il dialogo tra la business community italo-irlandese e le principali organizzazioni che sostengono le relazioni economiche e culturali tra i due Paesi. In questo contesto, la IBNI collabora e supporta, ove possibile, il lavoro di Enterprise Ireland - l'agenzia governativa irlandese per lo sviluppo delle imprese - insieme ad altre istituzioni quali Tourism Ireland, Bord Bia - Irish Food Board, l'Ambasciata d'Irlanda a Roma e il Consolato Generale d'Irlanda a Milano.

I nostri membri ricevono inoltre inviti a fiere, convegni e iniziative di rilievo in cui l'Irlanda è rappresentata, nonché agli eventi organizzati in occasione della Festa di San Patrizio e ad altre manifestazioni culturali e istituzionali come la Biennale di Venezia, la Milan Design Week e il Festival Tocatì di Verona.

Per i giovani associati abbiamo sviluppato un programma dedicato di mentoring con professionisti senior e sosteniamo la partecipazione a iniziative di loro interesse, tra cui hackathon e appuntamenti dedicati all'innovazione.





Vi definite come "La porta d'ingresso alla comunità economica italo-irlandese". Come si traduce nel concreto?



Essere la "porta d'ingresso" alla comunità economica italo-irlandese significa mettere in contatto persone, aziende e istituzioni che desiderano sviluppare relazioni commerciali e professionali tra i due Paesi.

Accompagniamo imprese e professionisti nella costruzione di nuove connessioni, favoriamo l'accesso a interlocutori qualificati e contribuiamo a orientare chi si affaccia per la prima volta al mercato italiano o irlandese.

Il nostro ruolo si inserisce in un contesto economico già molto dinamico. L'Italia rappresenta uno dei principali partner commerciali europei dell'Irlanda, mentre numerose aziende irlandesi hanno scelto il nostro Paese come mercato strategico per la propria crescita. Allo stesso tempo, sempre più imprese italiane guardano all'Irlanda come hub europeo per innovazione, tecnologia e investimenti internazionali.

La nostra ambizione è essere il punto di riferimento per chiunque voglia trasformare queste opportunità in relazioni concrete e progetti di lungo periodo.





Quali iniziative avete preso e quali avete in programma per il futuro?



Fin dalla sua costituzione, la Irish Business Network Italy ha promosso incontri e occasioni di confronto su temi di grande attualità per il mondo delle imprese e dell'innovazione.

Per il futuro intendiamo continuare a proporre contenuti di alto valore, coinvolgendo speaker di primo piano provenienti dal mondo aziendale, istituzionale e accademico. Il nostro obiettivo è creare contesti informali ma qualificati, nei quali possano nascere nuove collaborazioni e opportunità di business.

Parallelamente continueremo ad ascoltare le esigenze dei nostri associati per sviluppare iniziative sempre più coerenti con i loro interessi e con l'evoluzione delle relazioni economiche tra Italia e Irlanda.





Come vi relazionate con le altre istituzioni chiave come Enterprise Ireland, Bord Bia, Tourism Ireland, Ambasciata e Consolato d'Irlanda?



La collaborazione con le principali istituzioni irlandesi presenti in Italia è uno degli elementi distintivi della nostra attività.

Manteniamo un dialogo costante con Enterprise Ireland, Bord Bia, Tourism Ireland, l'Ambasciata d'Irlanda a Roma e il Consolato Generale d'Irlanda a Milano. I rappresentanti di queste organizzazioni partecipano regolarmente ai nostri eventi e, allo stesso tempo, coinvolgono la nostra comunità nelle iniziative da loro promosse.

In diversi casi sono stati organizzati appuntamenti dedicati specificamente ai membri della Irish Business Network Italy, come gli incontri ospitati presso l'Ambasciata d'Irlanda nella prestigiosa cornice di Villa Spada a Roma.

Questa sinergia ci consente di offrire ai nostri associati un accesso diretto a informazioni, opportunità e relazioni istituzionali di particolare valore per lo sviluppo delle attività tra Italia e Irlanda.