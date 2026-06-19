24/06/2026 marketing

Credito in crescita: BNPL +40% e l'auto nuova supera il cellulare

Capone (Experian Italia): il credito non segue più modelli uniformi, ma si adatta a bisogni, comportamenti e capacità di spesa sempre più differenziati

Il rapporto sul credito di Experian mostra che a maggio 2026 il mercato italiano registra aumenti su quasi tutti i fronti: il BNPL (+40,2% su base annua) registra il ticket medio più alto dell'anno, 177 euro, in crescita del +25,1%, segnale di una maturazione dell'utilizzo oltre i micro-acquisti. Anche i prestiti finalizzati (+23,4% a 2.248 euro) e i mutui (+3,1% a 124.098 euro) vedono importi medi in rialzo, indicando che i consumatori finanziano beni e investimenti di valore crescente.

Il BNPL consolida la sua posizione di protagonista nel credito digitale: le richieste salgono del +5,4% rispetto ad aprile e il ticket medio sale a 177 euro, dimostrando che il modello è adottato per acquisti più consistenti. La crescita è trasversale a tutte le fasce d'età, ma i Senior (nati prima del 1946) registrano il +62,2% rispetto allo stesso mese del 2025, superando le barriere generazionali; i Millennial e la generazione Z rappresentano comunque oltre due terzi degli utenti.



Maggio segna un cambio di priorità nei finanziamenti: l'auto nuova cresce del +23,9% su base annua, raggiunge il 28,2% delle richieste di prestiti finalizzati e supera per la prima volta i telefoni cellulari (24,4%). L'importo medio dei prestiti finalizzati sale a 2.248 euro (+23,4% rispetto a maggio 2025). Parallelamente, i prestiti personali aumentano del +11,7% su base annua, ma il ticket medio scende del 9% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 9.080 euro, segno di una domanda più diversificata e di entità contenuta.

I mutui mostrano un trend opposto, con un calo del -5,2% su base annua e del -2,1% rispetto ad aprile, in un contesto di lieve rialzo dell'Euribor a 6 mesi. Tuttavia, la generazione Z è l'unica fascia a registrare crescita (+26,6% annuo) e i residenti nati all'estero presentano un +6,9% rispetto al -9,8% dei nati in Italia, evidenziando segmenti dinamici all'interno del mercato.



""I dati di maggio evidenziano come il mercato del credito stia evolvendo verso un modello sempre più segmentato e inclusivo, in cui coesistono dinamiche apparentemente divergenti ma in realtà complementari. Da un lato, strumenti come il Buy Now Pay Later stanno ampliando la propria base di utilizzo, raggiungendo in modo sempre più trasversale tutte le fasce della popolazione, incluse quelle più mature. Dall'altro, il mercato dei mutui, pur in una fase di rallentamento, mostra segnali di vitalità nei segmenti più dinamici della società, come i più giovani e i nuovi italiani. Questi elementi segnalano un cambiamento profondo delle dinamiche del mercato: il credito non segue più modelli uniformi, ma si adatta a bisogni, comportamenti e capacità di spesa sempre più differenziati. È quindi necessario che gli istituti finanziari si dotino degli strumenti adatti ad intercettare queste nuove dinamiche in continuo cambiamento per ampliare l'accesso al credito e rimanere competitivi", spiega Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia.



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