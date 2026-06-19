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24/06/2026

marketing

Instagram: i brand più seguiti superano le potenze economiche

Per Tradingpedia i dati mostrano che sport e intrattenimento dominano l'engagement, mentre grandi aziende restano indietro

Instagram ha ribaltato la classica gerarchia di valore aziendale. Analizzando i dati di BrandFinance, il team di Tradingpedia evidenzia che la capitalizzazione di mercato non garantisce più influenza culturale. Le piattaforme social premiano la capacità di intrattenere, ispirare e creare community, non la sola forza finanziaria.
Nel panorama globale, le categorie più seguite su Instagram sono sport, intrattenimento, moda e contenuti digitali. I club calcistici dominano i ranking nazionali: Real Madrid guida la Spagna con quasi 179 milioni di follower; la Premier League detiene più di 79 milioni nel Regno Unito; Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Monaco e Benfica occupano le prime posizioni in Francia, Italia, Germania e Portogallo rispettivamente. Insieme, questi club contano un pubblico che supera di gran lunga quello delle maggiori multinazionali.

Anche i brand nati online hanno costruito un seguito straordinario. Nike è il più seguito negli Stati Uniti e a livello globale, con quasi 292milioni di follower. 9GAG (Hong Kong) e 5-Minute Crafts (Cipro) hanno superato i 50 milioni ciascuno. Nei Paesi Bassi, la community sportiva 433 ha raggiunto quasi 77 milioni di follower, dimostrando come le piattaforme digitali possano eclissare le tradizionali aziende del territorio.
Il settore moda e lifestyle registra performance notevoli. H&M è il leader in Svezia, Shein a Singapore, Lululemon in Canada e Marimekko in Finlandia. Altri marchi di consumo, come LEGO, Red Bull, Rolex, Canva e Ryanair, sono diventati veri ambasciatori online dei loro Paesi d'origine.

Conclusioni chiave:

- L'influenza su Instagram è guidata da contenuti culturali più che da dimensioni economiche.
- Club sportivi e brand digitali superano in follower le più grandi banche, telecom e compagnie energetiche.
- La capacità di creare engagement emotivo è il nuovo indicatore di forza di un marchio.
Prime cinque posizioni per categoria (follower):

- Club calcistici: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Monaco, Benfica.
- Brand globali: Nike, 9GAG, 5-Minute Crafts, 433, H&M.
- Moda e lifestyle: H&M, Shein, Lululemon, Marimekko, LEGO.


Questi dati confermano che, nell'era delle piattaforme, la cultura digitale supera la mera potenza finanziaria nella corsa all'attenzione globale. «Le aziende che dominano le classifiche di valutazione globali possono ancora rappresentare la spina dorsale dell'economia mondiale, ma su Instagram non sono i bilanci a determinare la rilevanza, bensì le emozioni, l'identità e la visibilità costante. Ciò che le persone scelgono di seguire non è determinato dalle dimensioni aziendali, ma dalla presenza culturale, dove sport, moda e storytelling visivo superano costantemente i brand commerciali tradizionali. In questo senso, Instagram non è solo un canale di marketing, ma anche un indicatore culturale che dimostra come i brand più potenti siano spesso quelli che operano come ecosistemi piuttosto che come prodotti, luoghi in cui il pubblico non si limita a consumare contenuti, ma ritorna continuamente per sentirsi parte di qualcosa di più grande di una singola azienda», commenta Brian McColl di Tradingpedia.com.



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