24/06/2026 leisure

Le sfide della gestione dell'impresa di famiglia - Libro "Una famiglia. Un'impresa"

Laura Dieci: la successione generazionale nelle aziende familiari

Siamo soffocati da testi, articoli, convegni in cui al centro del discorso vi è il delicato, quanto ineludibile, momento del passaggio del testimone tra chi l'impresa l'ha intuita, sviluppata e portata ad una fase di successo e la nuova generazione, spesso cresciuta e interessata ad altre imprese e percorsi professionali.

Un interessante spunto di riflessione viene dal testo "Una famiglia. Un'impresa" di Laura Dieci, edito da Nunzia Patruno. Il testo affronta la complessità del passaggio generazionale nelle aziende familiari, attraverso l'analisi di dinamiche reali, illustrando come la successione non sia un semplice atto burocratico o testamentario, ma un delicato processo emotivo e relazionale.



Il nucleo narrativo e formativo si sviluppa attraverso 10 storie vere che illustrano i nodi critici più comuni vissuti dalle famiglie imprenditoriali. Dai fondatori che non riescono a cedere il controllo agli imprenditori che faticano a fare un passo indietro, bloccando il rinnovamento aziendale. I conflitti tra fratelli, con rivalità nate dalla divisione delle quote societarie o dalla sovrapposizione di ruoli operativi. I figli bloccati, successori inseriti in ruoli aziendali non in linea con le proprie inclinazioni o mai realmente scelti. Infine, sempre più frequente data l'evoluzione della società, la distinzione tra "figli dentro e figli fuori". La gestione delle quote e del patrimonio tra i membri della famiglia che lavorano attivamente in azienda e quelli che ne rimangono esclusi. Le criticità e tensioni emotive, vale a dire i problemi relazionali non risolti che si trasformano inevitabilmente in tensioni che spesso sfociano in gravi crisi finanziarie e societarie.



Rispetto ai classici manuali di economia, management e di diritto societario, il testo offre un approccio diverso, che risiede nel superamento della lettura di queste dinamiche puramente tecnico del passaggio generazionale, con un ribaltamento del focus: l'aspetto emotivo precede quello tecnico. Nei testi tradizionali si tende a pensare che per fare una successione basti preparare le carte (fideiussioni, patti di famiglia, holding, testamenti). La novità dell'approccio suggerito dall'Autrice consiste nel dimostrare che lo strumento giuridico è l'ultimo passo, non il primo. Se non si risolve prima la "bomba emotiva" - fatta di non detti, preferenze e aspettative personali - qualsiasi architettura legale crollerà sotto il peso dei conflitti familiari.







Le 10 storie raccontate nel testo sono reali, dove invece di presentare solamente teorie o casi aziendali di grandi multinazionali, si propone lo storytelling di 10 imprese ordinarie, proposte al lettore come un vero e proprio "specchio" in cui l'imprenditore può riconoscersi senza filtri, analizzando dinamiche psicologiche scomode che spesso vengono ignorate per pudore o paura. Il libro introduce un modello operativo in cui la tutela del patrimonio finanziario ed economico cammina di pari passo con la tutela del capitale relazionale della famiglia. In sintesi, su questi temi così importanti occorre smettere di trattare l'azienda e la famiglia come due compartimenti stagni, spiegando come curare i nodi affettivi sia l'unico modo reale per blindare la cassaforte aziendale.

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione











