Anthropic obbligata a chiudere Fable: un precedente pericoloso - Punto e a capo - @gigibeltrame | BusinessCommunity.it
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24/06/2026

leisure

Gigi Beltrame

Anthropic obbligata a chiudere Fable: un precedente pericoloso

La decisione è una punto di non ritorno nella governance dell'AI

Il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha ordinato a Anthropic di sospendere immediatamente l'accesso a Fable 5 e Mythos, i due modelli linguistici più avanzati dell'azienda. L'interruzione è avvenuta venerdì pomeriggio e ha bloccato tutti i progetti in fase di test avviati nei tre giorni successivi al lancio.
La decisione arriva in un contesto in cui le intelligenze artificiali di ultima generazione stanno trasformando rapidamente il panorama tecnologico. Per decenni la narrativa dominante dipingeva la tecnologia come neutrale, capace di livellare le opportunità: internet, ad esempio, ha permesso a chiunque con una connessione di accedere alle stesse informazioni e mercati. Tale promessa ha favorito la democratizzazione dei servizi digitali, consentendo a una startup di Nairobi di competere con un'azienda di New York.

Tuttavia, i modelli di frontiera, gli LLM che richiedono investimenti di miliardi di dollari e infrastrutture computazionali gestibili solo da poche realtà, stanno erodendo quella stessa equità. Solo tre o quattro attori globali, tutti con sede negli Stati Uniti, possiedono le risorse necessarie per addestrare tali sistemi. Questo concentrazione rende l'AI di frontiera uno strumento di potere più che un bene comune.
Washington ha iniziato a utilizzare questa leva, imponendo restrizioni che vanno oltre la mera sicurezza nazionale. "La misura è sproporzionata", sostiene l'impresa, argomentando che il rischio identificato non è unico e può essere replicato da altri sistemi.

"La decisione penalizza l'innovazione senza fornire alternative concrete". 

Alcuni osservatori ipotizzano che la narrativa sulla "pericolosità" dei modelli serva anche a giustificare valutazioni di mercato altissime, creando un alone di potenza attorno a tecnologie costose. Il conflitto tra regolamentazione, interessi commerciali e obiettivi geopolitici è quindi inevitabile.
In questo scenario, le regole del gioco cambiano con una velocità senza precedenti, e le aziende devono adeguarsi a decisioni che possono emergere senza preavviso. La chiusura di Fable 5 e Mythos rappresenta un segnale tangibile di come la governance dell'AI possa influenzare direttamente le strategie di sviluppo e i piani di investimento dei fornitori di tecnologia più avanzata.




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