Wasabi rinnova con il Liverpool: cloud storage e AI per fan globali | BusinessCommunity.it
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17/06/2026

sport

Wasabi rinnova con il Liverpool: cloud storage e AI per fan globali

La partnership consente al club di creare, archiviare, trovare e pubblicare contenuti più velocemente, offrendo alla propria fanbase globale uno storytelling più ricco e dinamico

Wasabi Technologies, operatore di cloud storage, ha confermato il rinnovo pluriennale della collaborazione con Liverpool Football Club (LFC), rafforzando il ruolo di Official Cloud Storage Partner del club. Il nuovo accordo prevede l'utilizzo di Wasabi AiR, il servizio di media storage intelligente, per accelerare la produzione, l'archiviazione e la distribuzione di contenuti destinati ai tifosi di tutto il mondo. Grazie a questa soluzione, LFC potrà gestire picchi di traffico, scalare rapidamente le proprie piattaforme e offrire esperienze più personalizzate, sia durante i match sia sui canali social. La partnership consente al club di creare, archiviare, trovare e pubblicare contenuti in tempi record, migliorando la rapidità di pubblicazione su media tradizionali e digitali e arricchendo lo storytelling globale.

L'accordo rappresenta un volano per l'espansione internazionale di Wasabi, che ottiene visibilità in tre mercati chiave: Europa, Asia e Nord America. L'associazione con un club di alto profilo come LFC permette al brand di accrescere la propria rete di partner e clienti, puntando a un pubblico di decision maker in settori strategici.
Le iniziative previste nella collaborazione includono:

- L'utilizzo da parte di LFC di Wasabi Hot Cloud Storage e Wasabi AiR per archiviare i dati del club e creare contenuti in tempo reale per i tifosi.
- Campagne digitali e social co-branded.
- Attivazioni durante le partite e opportunità di hospitality orientate allo sviluppo commerciale.

- Eventi VIP e attività di thought leadership a livello executive.
- Iniziative Red Hot Beats a favore della comunità.
Attraverso questi canali, la partnership ha generato quasi 800 milioni di impression nella stagione 2024/25, culminata con la vittoria della Premier League da parte di LFC. Il brand Wasabi ha registrato un aumento del 57% dell'awareness tra i decision maker tifosi nei mercati strategici e una crescita del 34% nella consideration. Attualmente, l'azienda opera in 16 regioni di storage, serve più di 100.000 clienti e collabora con 18.000 partner di canale in 100 paesi, distribuendo diversi exabyte di dati.


Il rinnovo avviene mentre il Nord America emerge come mercato a più rapida crescita per il calcio: il 27% degli sportivi statunitensi segue il calcio e il 77% di questi è abbonato a piattaforme di streaming per 2-3 partite settimanali. LFC si conferma il club di Premier League con la fanbase più dinamica negli USA, contata in quasi 26 milioni di tifosi, e la capacità di offrire contenuti di alta qualità è fondamentale per sostenere questa espansione. Le tecnologie cloud e le capacità di AI di Wasabi sono al centro della strategia, consentendo al club di gestire contenuti in diversi fusi orari e piattaforme.
Secondo Michael Welts, Chief Marketing Officer di Wasabi Technologies, "Il calcio è uno sport basato sul ritmo dentro e fuori dal campo e il Liverpool FC sta definendo lo standard per il coinvolgimento digitale dei tifosi a livello globale. Grazie a Wasabi Hot Cloud Storage, LFC sta valorizzando rapidamente il proprio patrimonio di contenuti storici e contemporanei, creando connessioni con i tifosi in ogni parte del mondo". Welts aggiunge: "Collaborare con una delle organizzazioni sportive più iconiche al mondo ha aumentato la notorietà del nostro brand nei mercati chiave di LFC, creando al tempo stesso nuove opportunità di business attraverso il coinvolgimento del Club con centinaia di partner tecnologici in occasione di eventi di settore, campagne digitali e iniziative per la comunità".

Kate Theobald, Commercial Director del Liverpool FC, ha commentato: "Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership globale con Wasabi, la cui tecnologia aiuta LFC a connettersi con i tifosi di tutto il mondo in modi sempre nuovi e significativi. Wasabi è stata pioniera nel cloud storage e nel tagging basato sull'intelligenza artificiale, riconoscendo il potenziale impatto dell'innovazione tecnologica nel settore sportivo globale. Il suo supporto ci ha aiutato a estendere il brand LFC a nuovi segmenti di pubblico e comunità in tutto il mondo, rafforzando al contempo la nostra posizione di club lungimirante che abbraccia l'innovazione per migliorare l'esperienza dei tifosi. Questo rinnovo testimonia la solidità della collaborazione con Wasabi e siamo entusiasti di continuare a costruire insieme questo successo".

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