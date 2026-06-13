17/06/2026 marketing

I 20 brand di maggior valore del 2026 e le loro dinamiche

La classifica globale secondo Tradingpedia vede al primo posto Apple, seguita da Microsoft, Google, Amazon, Nvidia e TikTok

Per scoprire i marchi globali che esercitano la maggiore influenza su mercati, economie e consumatori, il team di Tradingpedia ha esaminato le ultime classifiche dei brand per Paese e settore stilate da BrandFinance, evidenziando un consolidamento della leadership statunitense e una rapida ascesa dei brand legati all'intelligenza artificiale. Apple rimane il marchio più valutato con 607,64 miliardi $, in crescita del 5,8% rispetto al 2025. Al secondo posto Microsoft registra 565,25 miliardi $, seguito da Google (433,08 miliardi $) e Amazon (369,88 miliardi $). Nvidia, grazie a un incremento del 109,8% in un anno, è salito dal 9° al 5° posto, con una valutazione di 184,32 miliardi $. Completa la top10 TikTok, Walmart, Samsung, Facebook e State Grid Corporation of China, tutti sopra i 100 miliardi $.



Negli Stati Uniti i cinque marchi più preziosi rappresentano quasi 2 trilioni $, un valore superiore al PIL di numerose economie avanzate. L'insieme dei brand americani dimostra la capacità di combinare portata globale, innovazione tecnologica e influenza culturale.

In Cina, i primi cinque marchi più valutati appartengono prevalentemente al settore finanziario e infrastrutturale: State Grid Corporation of China (>102 mld $), ICBC (90,9 mld $), China Construction Bank (77,2 mld $), Bank of China (70,8 mld $) e Agricultural Bank of China (62,8 mld $). Il brand consumer più importante è TikTok/Douyin con oltre 153 mld $.



In Europa, la Germania vanta Deutsche Telekom come marchio più prezioso (>96 mld $), mentre il settore automobilistico, finanziario e industriale sostiene una rete di brand di alto valore, tra cui Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Allianz, Siemens, SAP e Bosch.

La Corea del Sud mantiene la supremazia di Samsung (>119 mld $) e vede Hyundai e Kia tra i principali attori internazionali, beneficiando di una domanda di esportazione costante.

Nel Regno Unito, la diversificazione economica è evidente: Shell è tra i marchi più prestigiosi, seguiti da HSBC, Vodafone, Tesco, Barclays e British Airways.







La Francia continua a dominare il segmento del lusso con LouisVuitton, Chanel, Hermès, Cartier e Dior, oltre a gruppi di rilievo nei settori finanziario, aerospaziale, telecomunicazioni ed energia come BNPParibas, AXA, Airbus, Orange ed EDF.

In Italia, la combinazione di lusso e tradizione è rappresentata da Ferrari, Gucci, Prada, Generali, Enel, IntesaSanpaolo ed Eni, coprendo moda, automotive, finanza ed energia.

Altri mercati mostrano leader nazionali: TDBank in Canada, Commonwealth Bank in Australia, IKEA e Volvo in Svezia, Rolex, UBS e Nestlé in Svizzera, ING e ASML nei Paesi Bassi, Heineken in Olanda, Nokia in Finlandia, Corona in Messico, Dacia in Romania, EDP in Portogallo, EquityBank in Kenya e AccessBank in Nigeria.

Le classifiche evidenziano un divario crescente tra valore economico e influenza digitale. Su Instagram, i marchi più seguiti sono squadre di calcio e piattaforme di intrattenimento, non le multinazionali più ricche. RealMadrid guida in Spagna con quasi 179 milioni di follower, mentre negli Stati Uniti Nike è il brand più seguito a livello globale con circa 292 milioni. Altri esempi di forte presenza digitale includono 9GAG (>50 milioni) e 5-MinuteCrafts (>49 milioni).

Questa differenziazione mostra che la popolarità sui social premia la rilevanza culturale più della dimensione finanziaria, confermando una nuova logica di valore per i marchi nell'economia digitale.





