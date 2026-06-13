17/06/2026 economia

SpaceX si prepara all'IPO: impatti su ETF e Nasdaq in vista

Flax (Moneyfarm): nei prossimi mesi il mercato potrebbe assistere a numerose operazioni di raccolta di capitale da parte di grandi aziende tecnologiche

L'IPO di SpaceX è fissata al 12 giugno; la quotazione solleva interrogativi su come gli ETF e i principali indici azionari reagiranno. "Nel caso di SpaceX, le indiscrezioni indicano una valutazione pari a circa 100 volte i ricavi attesi, un multiplo particolarmente elevato per una società che continua a registrare perdite e che riflette aspettative molto ambiziose sulle sue prospettive di crescita futura", afferma Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm.

Secondo le regole vigenti, l'S&P 500 richiede almeno dodici mesi di quotazione e quattro trimestri consecutivi di utili prima di accettare una nuova società. Per questo motivo, SpaceX non entrerà nell'indice entro il primo anno dalla IPO. Al contrario, il Nasdaq-100 è più flessibile e potrebbe includere la compagnia già nelle prime settimane di luglio.



Il peso di SpaceX nell'indice dipenderà dal free float, ovvero la percentuale di azioni effettivamente negoziabili. Le stime attuali indicano una quota di circa l'1,5% del Nasdaq-100, il che comporta un'esposizione contenuta per gli investitori che detengono l'ETF corrispondente.

L'effetto diretto sugli indici appare quindi limitato nella fase iniziale, ma l'effetto indiretto potrebbe essere più rilevante. ""Le nuove quotazioni e le operazioni di raccolta di capitale potrebbero infatti richiedere agli investitori di riallocare risorse, vendendo parte delle posizioni esistenti per finanziare la partecipazione alle nuove emissioni", spiega Flax.



Le dinamiche di SpaceX non sono isolate: Anthropic e OpenAI sembrano anch'esse orientate verso un'IPO nei prossimi mesi, mentre Alphabet ha annunciato un aumento di capitale da 80 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti in AI.

Un ulteriore aspetto riguarda i fondatori e i dirigenti che, con la quotazione, possono monetizzare parte delle proprie partecipazioni. "Questo alimenta il dibattito sulla sostenibilità delle valutazioni rispetto alle prospettive di crescita di lungo termine", precisa Flax. Un caso storico è Facebook, la cui valutazione di circa 100miliardi di dollari al debutto è stata giudicata eccessiva, per poi essere rivalutata con la successiva espansione.







In sintesi, "nei prossimi mesi il mercato potrebbe assistere a numerose operazioni di raccolta di capitale da parte di grandi aziende tecnologiche, richiamando l'attenzione sulla sua capacità di assorbire una crescente offerta di azioni e su come le aspettative degli investitori possano aumentare durante le fasi di entusiasmo per le nuove tecnologie", conclude Flax.

