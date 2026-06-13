17/06/2026 economia

Ricchezza globale 2025: +10,7% e la nuova leadership di Hong Kong

Napolitano (BCG): in Italia la ricchezza finanziaria è cresciuta del 17%, raggiungendo 7.500 miliardi di dollari. Quella globale i 333.000 miliardi

La ricchezza finanziaria mondiale ha registrato nel 2025 una crescita del 10,7%, raggiungendo 333.000 miliardi di dollari, la più rapida espansione dal 2021. Il patrimonio netto complessivo, che include immobili e altri asset reali, supera i 550.000 miliardi, in rialzo del 9,3% rispetto al 2024, secondo il Global Wealth Report 2026: The Great Reordering di Boston Consulting Group (BCG).

"La ricchezza finanziaria globale ha raggiunto 333.000 miliardi di dollari nel 2025, crescendo al ritmo più alto dal 2021, con una quota sempre più rilevante generata nei mercati emergenti, tanto che Hong Kong ha superato per la prima volta la Svizzera come primo centro di booking cross-border al mondo. In Italia la ricchezza finanziaria è cresciuta del 17% nel 2025, raggiungendo 7.500 miliardi di dollari", commenta Valerio Napolitano, Managing Director e Partner di BCG.



Il rialzo è stato trainato dalle azioni (+13,2%) e dall'oro (+44%), quest'ultimo spinto dagli acquisti delle banche centrali in un contesto di volatilità valutaria. Gli asset reali sono cresciuti del 7,4%, frenati dai prezzi elevati nei mercati sviluppati. Le previsioni indicano un tasso medio annuo del 7% fino al 2030, con un possibile allentamento delle tensioni geopolitiche nella seconda metà del 2026.

"Guardando al nostro Paese osserviamo una trasformazione della composizione stessa della ricchezza: il segmento Ultra-HNW continuerà a crescere fino al 2030, ma il cuore del mercato resta nei segmenti affluent e lower private, che insieme rappresentano oltre un terzo della ricchezza e oltre 2,5 milioni di individui, anche questi in crescita nei prossimi cinque anni, nonché il bacino più ampio e ancora meno strutturato. Non a caso i gestori patrimoniali indipendenti italiani crescono all'11% annuo, tra i tassi più alti in Europa, segnale di una domanda che ha superato i prodotti tradizionali ma non trova ancora un'offerta all'altezza", conclude Napolitano.



Una nuova mappa dei capitali: per la prima volta Hong Kong è al primo posto come centro finanziario transfrontaliero, gestendo 2.900 miliardi di dollari (+10,7% rispetto al 2024). Il surplus è alimentato da flussi dalla Cina continentale, che costituiscono oltre il 60% degli asset gestiti, e da una vivace attività di IPO e guadagni delle piattaforme internet locali.



I primi cinque centri finanziari mondiali:



- Hong Kong: 2.900 miliardi di dollari gestiti, +10,7% YoY.

- Svizzera: 2.900 miliardi di dollari, +7,6% YoY.

- Singapore: oltre 2.000 family office, crescita del 10,3% nel 2025.

- Stati Uniti: posizione di rilievo nel blocco occidentale, attrattivo per investimenti istituzionali.

- Regno Unito: capitale tradizionale dell'Europa occidentale, vantaggioso in scenari di incertezza geopolitica. I flussi transfrontalieri hanno totalizzato 15.700 miliardi di dollari (+8,4% YoY), con quasi il 90% concentrato nei primi dieci centri. La geografia della ricchezza si polarizza in due blocchi: l'Asia, guidata da Hong Kong e Singapore, e l'Occidente, rappresentato da Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito.







I mercati emergenti aggiungeranno quasi 7.000 miliardi di dollari di ricchezza finanziaria nella fascia sopra i 250.000 dollari entro il 2030, con un tasso medio annuo dell'8% per il segmento affluent. India, Brasile e Messico sono i principali driver, con incrementi attesi rispettivamente di 2.370, 550 e 290 miliardi di dollari, creando più di un milione di nuovi milionari entro la fine del decennio.

L'Italia ha registrato nel 2025 una ricchezza finanziaria di 7.500 miliardi di dollari, in crescita del 17,4% rispetto al 2024, e si prevede raggiunga 9.800 miliardi entro il 2030 (tasso medio annuo del 5,4%). Il patrimonio netto complessivo, includendo asset reali (8.700 miliardi) e passività (900 miliardi), ammonta a 15.300miliardi di dollari. La quota di investimento in azioni e fondi di investimento è del 43%, superiore alla media europea del 32% e destinata a toccare il 50% entro il 2030. Depositi e valute rappresentano il 25%, polizze vita e pensioni l'18% e obbligazioni l'8%.

La distribuzione della ricchezza per segmento evidenzia un mercato in evoluzione:



- Mass (250.000 $): 37,6% della ricchezza, 47,9milioni di persone.

- Affluent (25.0000-1 milione $): 12,1% della ricchezza.

- Lower HNW (1-20 milioni $): 22,4% della ricchezza, 3,2 milioni di individui entro quattro anni.

- Upper HNW (20-100 milioni $): 9,3% della ricchezza, circa 18.000 persone.

- Ultra HNW (>100 milioni $): 18,6% della ricchezza, 3.100 individui, quota prevista al 22,2% entro il 2030. Il comparto della gestione patrimoniale indipendente in Italia cresce dell'11% annuo (CAGR 2022-2025), con asset under management tra 200 e 280 miliardi di dollari e tra 200 e 300 operatori attivi, tra gestori quotati, SCF e multi-family office.

L'intelligenza artificiale (AI) ridisegna la consulenza patrimoniale. L'AI automatizza la redazione di piani finanziari, la documentazione di compliance e la gestione di processi complessi con intervento umano minimo. Due scenari emergono: uno in cui l'AI amplifica la copertura della clientela mantenendo il consulente umano al centro, e un altro in cui il consulente diventa opzionale per una quota significativa del mercato. La differenza dipenderà dalle scelte strategiche dei player nei prossimi due anni. Le imprese che integrano l'AI nei processi esistenti otterranno benefici marginali nel breve periodo, mentre chi riprogetta l'intera catena del valore potrà aumentare la capacità operativa tra il 25% e il 30% e i ricavi per consulente fino al 20%. I tassi di conversione potrebbero migliorare dal 10% al 25%, e la qualità dell'esperienza cliente aumentare fino a 15 punti percentuali.