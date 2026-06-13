Cambiamento di scenario: come interagiscono tassi, inflazione e bond | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

17/06/2026

economia

Cambiamento di scenario: come interagiscono tassi, inflazione e bond

Grainger (Neuberger): l'attuale contesto di tassi più alti e inflazione da offerta ridefinisce il ruolo delle obbligazioni nei portafogli

Paul Grainger, Senior Portfolio Manager di Neuberger, evidenzia che "Il contesto attuale è sostanzialmente diverso da quello del 2022. Se volessimo limitarci a due differenze fondamentali, le individuiamo nei tassi di interesse e nell'inflazione". 

Nel 2022 i tassi di interesse globali si aggiravano intorno allo zero o erano negativi, riflettendo una politica monetaria estremamente espansiva in risposta alla pandemia (USA 0,25%, BCE -0,5%, BoE 0,1%). Oggi, invece, le principali economie hanno adottato livelli più neutri o restrittivi (USA 3,75%, BCE 2%, BoE 3,75%) e prevedono riduzioni dal 2025 per stimolare la crescita.

L'inflazione nel 2022 superava gli obiettivi, trainata da domanda robusta e dalla ripresa post-pandemica (USA 7,5%, Regno Unito 5,5%, UE 5,1%). Attualmente, il rialzo inflazionistico è alimentato da uno shock di offerta, principalmente il conflitto in Medio Oriente. "Consideriamo questo fenomeno come un freno alla crescita, soprattutto in un contesto in cui la politica fiscale è limitata in molti paesi, e che aggrava il rallentamento della crescita che sembrava già in atto prima dell'inizio del conflitto. Con la crescita che rimane debole in molti paesi, ciò limita il rischio di un'inflazione trainata dalla domanda", spiega Grainger

Cinque anni fa i mercati obbligazionari operavano con rendimenti artificialmente bassi, offrendo scarsa protezione contro le perdite di capitale. Dopo i significativi rialzi dei tassi dal 2022, la curva dei rendimenti fornisce ora un parziale ammortizzatore contro inflazione e tensioni geopolitiche. "Ora ci troviamo in una situazione sostanzialmente diversa, dopo i significativi aumenti dei tassi d'interesse registrati dal 2022, che in alcuni paesi hanno riportato la politica monetaria a livelli neutri o restrittivi", afferma Grainger

Le tensioni geopolitiche persistono, rappresentando un rischio al ribasso per le aspettative di crescita e limitando la propensione delle banche centrali a innalzare ulteriormente i tassi. Parallelamente, la natura dell'inflazione si sposta da una dinamica legata alla domanda a una dipendente dall'offerta, creando una tensione che impatta la crescita.

In termini di performance, le obbligazioni stanno riconquistando importanza nei portafogli grazie a rendimenti totali più elevati e alla possibilità di generare sia reddito che rivalutazione del capitale, soprattutto per scadenze brevi e medie. "Le obbligazioni sono destinate a diventare una componente sempre più importante dei portafogli di molti investitori. Il fatto che le obbligazioni offrano rendimenti totali più elevati e attraenti consente loro di generare sia reddito che un potenziale di rivalutazione del capitale qualora le aspettative sui tassi di interesse si rivelassero troppo elevate", spiega Grainger

Guardando al futuro, "prevediamo una minore correlazione tra l'andamento dei mercati mondiali e quello dei mercati obbligazionari, con conseguente maggiore dispersione e maggiori opportunità tra paesi, scadenze e settori. La selezione dei titoli assumerà un'importanza sempre maggiore e favorirà un approccio attivo", conclude Grainger.


Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Dlgs 96/2026: nuove regole per la trasparenza salariale in Italia

Cina, UE e USA accelerano verso l'autosufficienza energetica: chi guida la corsa

Biocarburanti: il rischio di una crisi alimentare globale

Rischio climatico: impatto da 5 miliardi di euro annui e risposta debole delle PMI italiane

Giulia Gasparini (AWS): crescita costante del business e la sfida delle competenze

Fare Business

Occupazione italiana al 63,1%: crescita record e nuovi hub di talento

L'AI trasforma i processi HR: il 47% delle aziende italiane già investe

Worklife balance: i dati che mostrano il vero impatto sul turnover

Le cinque forze che stanno trasformando il biotech

USA: la Corte Suprema annulla i dazi di Trump e la legge 122 è in bilico

Costi di fitout in EMEA al 2026: +6% in media. Milano resta competitiva

Marketing

eCommerce in Italia: la logistica dell'ultimo miglio diventa il vero motore di crescita

I 20 brand di maggior valore del 2026 e le loro dinamiche

Digital Business

La crescita del mercato dei servizi come la fatturazione elettronica in chiave europea

Il business necessita di intelligenza industriale e tecnologie digitali

Finanza e investimenti

Petrolio alle stelle: il rischio di recessione incombe sul mercato globale

SpaceX si prepara all'IPO: impatti su ETF e Nasdaq in vista

Rendimenti obbligazionari in rialzo, azioni trainate dall'AI: segnali divergenti dai mercati

Cambiamento di scenario: come interagiscono tassi, inflazione e bond

Ricchezza globale 2025: +10,7% e la nuova leadership di Hong Kong

Sport Business

Wasabi rinnova con il Liverpool: cloud storage e AI per fan globali

Leisure

Il Sangiovese che non ti aspetti - Vinicitor Sapiens

Leader efficaci nella gestione aziendale contemporanea - Libro: ''Titanio o Olimpio''

Gli agenti AI non sono maghi: smontano l'azienda in 5 minuti - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <