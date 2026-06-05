10/06/2026 sport

Alibaba e UEFA siglano un accordo pluriennale per IA e ecommerce

Ceferin (UEFA): la partnership porta intelligenza artificiale, cloud e commercio digitale per le competizioni 2027-2033

Alibaba Group è stata scelta come partner esclusivo per intelligenza artificiale (IA), servizi di cloud computing e piattaforma di e-commerce delle competizioni UEFA a partire dalla stagione 2027/2028 fino al 2032/2033. Il nuovo accordo copre la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League e l'UEFA EURO 2028.

Il modello di IA impiegato è il Qwen Large Language Model (LLM) di Alibaba, una rete neurale in grado di comprendere e generare testo in tempo reale. Grazie a questo strumento, i tifosi potranno ricevere contenuti personalizzati, come suggerimenti su highlight video o offerte di merchandising, in base ai loro interessi e al loro comportamento online.



L'infrastruttura cloud di Alibaba fornisce potenza di calcolo flessibile e scalabile, consentendo di gestire flussi video ad alta risoluzione e analisi dei dati di fan a livello globale. In pratica, una piattaforma di streaming può adattare la qualità del segnale in base alla banda disponibile dell'utente, riducendo i buffering e migliorando l'esperienza di visione.

La rete di e-commerce di Alibaba, tramite AliExpress, metterà a disposizione un catalogo di prodotti ufficiali delle competizioni. I supporter potranno acquistare maglie, gadget e accessori direttamente dal proprio smartphone, con spedizioni internazionali gestite dalla logistica dell'azienda.



Aleksander Ceferin, Presidente UEFA, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Alibaba come partner globale per UEFA EURO 2028 e come futuro partner delle nostre competizioni per club maschili. La loro esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel cloud computing e nell'e-commerce supporterà l'impegno della UEFA nell'innovazione e nel miglioramento dell'esperienza dei tifosi in tutto il mondo. Insieme, possiamo avvicinare i tifosi al calcio in modi nuovi, rendendo le nostre competizioni ancora più avvincenti, coinvolgenti e accessibili, preservando al contempo le tradizioni, le emozioni e lo spirito che definiscono il calcio europeo".







Joe Tsai, presidente di Alibaba Group, ha aggiunto: "Crediamo che il calcio sia un linguaggio condiviso in tutto il mondo e che il potere unificante di questo sport, a tutti i livelli e per tutti i tifosi, sia la missione che unisce Alibaba e UEFA. Sono entusiasta di collaborare con la UEFA per realizzare la visione di questa partnership pluriennale, nell'ambito della quale metteremo a disposizione il nostro cloud computing, l'intelligenza artificiale full-stack e le nostre capacità globali di e-commerce per supportare la UEFA e UC3 nel portare queste competizioni iconiche ai tifosi di tutto il mondo".



Il progetto, coordinato da Relevent, leader mondiale nella gestione dei diritti commerciali del calcio, prevede anche la gestione dei diritti di sponsorizzazione da parte di CAA11 per l'Euro 2028.

In sintesi, la collaborazione crea un ecosistema in cui la tradizione sportiva della UEFA si combina con le tecnologie avanzate di Alibaba, offrendo esperienze più immersive, personalizzate e commercialmente integrate per i fan di tutto il mondo.





