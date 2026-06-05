10/06/2026 leisure

Azienda agricola Massolino, da 130 anni orgogliosi produttori - Vinicitor Sapiens

Quattro vigne a Serralunga d'Alba, 14 etichette, con vini tutti straordinari, ricchi di spessore e storia, dal Barolo al Barbaresco

L'Azienda Agricola Massolino è un'avventura di famiglia. Oggi è la quarta generazione a guidare l'Azienda, composta dai fratelli Franco, Paola e Roberto.

Siamo a Serralunga d'Alba, nel cuore delle Langhe dove tutto ebbe inizio nel 1896. Il bisnonno Giovanni fu il fondatore. L'Azienda agricola Massolino Vigna Rionda è il sogno del bisnonno Giovanni, che nel 1896 avviò l'attività di quella che, ai tempi, era la classica realtà contadina di Langa: produzione di frutta e verdura, allevamento di bestiame e produzione di vino. Da Giovanni a Giuseppe, da padre a figlio: si passa dal vino sfuso al vino in bottiglia. "Il nonno Giuseppe - classe 1904 - fu artefice, al fianco di altri uomini di territorio altrettanto illuminati, della nascita del Consorzio di Tutela del Barolo e Barbaresco" ricorda Franco. "Ciò che non è mai venuto meno nel corso degli anni è il desiderio di guardare in avanti senza tradire il proprio passato. La nostra famiglia ha cominciato, come da tradizione, con un'attività contadina di produzione mista e nel tempo è diventata un'Azienda agricola che concentra tutte le sue migliori energie sulla produzione di vini di altissima qualità" aggiunge.



Complessivamente sono 60 gli ettari coltivati, con una capacità produttiva di circa 500mila bottiglie, per il 70% vendute all'estero (principalmente Usa, Europa, Canada, Giappone e Australia) e il rimanente 30% in Italia,



"La nostra famiglia è saldamente alla guida della storica Azienda che ha respirato l'aria vibrante e carica di mutamenti di fine Ottocento e ha attraversato le maree della prima metà del Novecento. Oggi affrontiamo le nuove sfide del Duemila grazie al vincente sodalizio tra la terza e la quarta generazione", ricorda Franco. Che aggiunge: "Un grande avvenire deve avere alle spalle un grande passato. In questa frase ci riconosciamo. Ciò che abbiamo alle spalle ha fatto di noi ciò che siamo ora; ciò che abbiamo davanti sarà un dono per le generazioni che verranno. Dopotutto siamo Piemontesi: abbiamo radici profonde, resistiamo e con tenacia, passione e amore facciamo Barolo da ormai centotrent'anni".



Sono 4 le grandi vigne da cui prendono vita i vini più importanti della cantina.



Vigna Rionda si trova nel comune di Serralunga d'Alba e ha un'altitudine di circa 330 m s.l.m. "Un Barolo Vigna Rionda Riserva è restio a esprimersi da giovane, ma nel corso degli anni regala sensazioni travolgenti. Un pizzico di magia di Langa" sintetizza Franco. Vigna Rionda è tra le MGA più ambite di Serralunga d'Alba, un luogo eccezionale dove il Barolo si esprime in modo unico.

"A partire dal 1340 la Vigna Rionda passa di mano e diviene proprietà della Famiglia Falletti. Resterà proprietà della famiglia Falletti per secoli, fino al 1860. Anni dopo la morte di Juliette Colbert, ultima dei Falletti, la proprietà della Vigna Rionda passa all'Opera Pia Barolo. Nel Novecento si susseguono passaggi di proprietà tra famiglie di zona. Massolino acquisisce i suoi vigneti in questa collina con operazioni di scambio e acquisto a partire dal 1956. Secondo un diffuso sentire, il Cru Vigna Rionda rappresenta il Barolo di Serralunga per antonomasia" ricorda Franco.







Vigna Margheria si trova a Serralunga d'Alba, ha un'altitudine di circa 280 metri s.l.m. Si estende per circa un ettaro e mezzo. "Acquistato dalla nostra famiglia negli anni 70, Margheria è considerata tra le Menzioni Geografiche Aggiuntive più eleganti di Serralunga. Esposta a sud-ovest, la nostra vigna di poco superiore a un ettaro di estensione, ha un'età vicina ai 50anni. La composizione del terreno, leggermente più ricca di sabbia rispetto ad altre colline, dona ai vini eleganza, note minerali e speziate accompagnate da potenza e longevità".

Vigna Parafada, anch'essa situata a Serralunga d'Alba, ha un'esposizione a pieno sud. La conformazione del crinale offre naturale riparo dai venti e dalle intemperie, proteggendo le uve che crescono tra i filari. "La nostra Azienda possiede una porzione di vigneto che si estende per circa 1 ettaro. Il terreno è calcareo/marnoso, l'esposizione è a sud. Le uve che questo vigneto ci regala sono straordinarie, grazie a caratteristiche geologiche e morfologiche che sembrano essersi evolute nel tempo al solo fine di garantire la miglior qualità possibile.

Infine Vigna Albesani situata nel comune di Neive, nel cuore della zona di produzione del Barbaresco.

"Con una bellissima esposizione a sud ovest, questa vigna è senza dubbio quella in grado di darci la più chiara espressione del vino Barbaresco secondo la nostra interpretazione: grande purezza ed eleganza abbinate ad un ottimo corpo", continua Franco.

Passando alle etichette, sono attualmente 14 tra cui devono ricordarsi I Classici, i Cru e i Bianchi. Nel 2019, inizia un nuovo importante capitolo per la Famiglia Massolino, nella zona del Barbaresco, un progetto rincorso per molto tempo che è divenuto realtà.



I Barolo e Barbaresco Classici sono l'affascinante espressione corale della loro denominazione e vengono, pertanto, ottenuti con la vinificazione delle uve di molti vigneti situate in svariate menzioni geografiche aggiuntive come da antica tradizione.

I Cru sono la dimostrazione della ricchezza data dalla diversità e dall'unicità di ogni collina di Langa. Vinificando separatamente le uve esaltiamo le straordinarie caratteristiche di cinque vigneti storici e di grande prestigio.

Vini tutti straordinari, ricchi di spessore e storia, dei quali meritano di essere ricordati Barolo DOCG Vigna Rionda Riserva 2016 Etichetta Nera, Barolo DOCG Vigna Rionda Riserva, Barbaresco DOCG Albesani, Langhe DOC Nebbiolo, il Langhe DOC Riesling (piccola produzione ma un vino divertente) e il Moscato d'Asti DOCG, tradizionalmente, a Serralunga si coltiva anche il Moscato D'Asti DOCG che viene vinificato dal 1993.

"Il nostro futuro mette al centro la nostra storia e la salvaguardia della tradizione nella gestione della vigna e nella vinificazione. Per noi produrre vino di altissima qualità deve essere anche un piacere, che ogni giorno riscopriamo e tramandiamo alle generazioni future. La 5° generazione sta iniziando ad affacciarsi, e questo è una grande sicurezza sul futuro della nostra azienda", conclude Franco.

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione







