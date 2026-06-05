10/06/2026 marketing

Smart payment e crescita del business: l'83% delle imprese italiane lo conferma

Staglianò (American Express): i pagamenti sono diventati un momento decisivo del customer journey, con un impatto diretto sulla conversione e sulla fidelizzazione

American Express ha pubblicato i risultati dell'Amex European Business Barometer 2026, indagine commissionata al proprio network. L'83% delle aziende B2C italiane nei settori retail, ospitalità e tempo libero ritiene che una migliore esperienza di pagamento per i clienti incrementi i tassi di conversione, confermando il ruolo strategico del checkout nella crescita dei ricavi. In Italia, il 70% degli intervistati segnala che i clienti si aspettano opzioni di pagamento veloci, flessibili e senza attriti, mentre il 72% avverte che la mancanza di tali scelte può tradursi in perdita di vendite.



L'innovazione nei pagamenti è ormai al centro degli investimenti: quasi un esercente su tre (32%) prevede di destinare risorse nei prossimi dodici mesi a tecnologie legate a pagamenti, checkout o servizi finanziari. Le priorità di spesa si concentrano su:



- Accettazione dei wallet digitali (53%).

- Velocità e facilità d'uso del checkout (47%).

- Soluzioni di pagamento internazionali per turisti.

- Integrazione di AI per assistenza clienti.

- Social selling per incrementare le vendite.

"I pagamenti sono diventati un momento decisivo del customer journey, con un impatto diretto sulla conversione e sulla fidelizzazione", ha affermato Luca Staglianò, General Manager Merchant Services, American Express Italia. "Da 125 anni, American Express supporta la crescita del commercio, collaborando con aziende di ogni dimensione per offrire esperienze di pagamento più smart e sicure. Oggi continuiamo a svolgere un ruolo importante nel supportare il turismo internazionale, abilitando tutte le soluzioni di pagamento in grado di migliorare il customer journey".



Nonostante le difficoltà economiche, gli esercenti mantengono un outlook positivo: il 53% prevede una crescita dei ricavi nei prossimi 12 mesi e la maggioranza ritiene che le recenti performance li rendano fiduciosi nell'affrontare le sfide attuali. Il 84% dei commercianti italiani prevede che la spesa dei visitatori internazionali sarà rilevante nel prossimo anno, rendendo indispensabile la capacità di proporre opzioni di pagamento rapide e universalmente accettate.

I canali digitali continuano a guidare la strategia: siti web e app aziendali sono indicati come il canale di vendita e marketing più importante (41%), seguiti dai social media (34%). Le piattaforme social ed e-commerce sono percepite come priorità assoluta dal 33% degli esercenti, che prevede inoltre di investire nel social selling per aumentare le vendite.







L'adozione dell'intelligenza artificiale è in forte crescita: il 42% degli esercenti ha implementato l'AI generativa nell'ultimo anno, principalmente per migliorare il servizio clienti (41%) e personalizzare marketing e offerte (29%). Un terzo (33%) prevede di usare l'AI per automatizzare attività ripetitive e incrementare la produttività nei prossimi due anni.

Nel 2025, American Express ha registrato 195.000 nuovi punti vendita in Italia, il record storico di piccole imprese aderenti al network. Le carte American Express sono ora accettate in oltre 170milioni di esercizi a livello globale, con un incremento quasi quinquuplicato del numero di punti vendita italiani dal 2017.





